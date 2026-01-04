Росія вгатила по спальному району Запоріжжя

Удень неділі, 4 січня, у Запоріжжі прогримів вибух. Росіяни вдарили по одному з районів міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Дивіться також Магазин JYSK атакували КАБ під час наймасованішого обстрілу Запоріжжя

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Як повідомив Федоров, удень 4 січня жителі Запоріжжя могли чути вибух. Він пов'язаний із російською атакою на місто.

Під ударом ворога був один зі спальних районів. Внаслідок атаки там загорівся автомобіль.

Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих після обстрілу.

Пожежа після атаки / Фото Запорізької ОВА

Попередні обстріли України: які наслідки?