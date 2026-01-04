Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Які наслідки атаки на Запоріжжя?
Як повідомив Федоров, удень 4 січня жителі Запоріжжя могли чути вибух. Він пов'язаний із російською атакою на місто.
Під ударом ворога був один зі спальних районів. Внаслідок атаки там загорівся автомобіль.
Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих після обстрілу.
Пожежа після атаки / Фото Запорізької ОВА
Попередні обстріли України: які наслідки?
Днями росіяни вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури Миколаївщини та Херсонщини. Частина областей внаслідок атаки залишилася без світла.
2 січня Росія масовано атакувала Запорізьку область. У результаті атаки електропостачання зникло майже у 4 тисяч споживачів.
Перед Новим роком ворог також вдарив по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі. Через обстріл зайнялися автомобілі, одна людина постраждала.