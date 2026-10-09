Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Что известно о терроре в Запорожье?

Российские войска нанесли удары по гражданским объектам города. По уточненной информации, один из вражеских снарядов попал вблизи многоэтажного жилого дома, а другой взорвался рядом с учреждением внешкольного образования.

На местах попаданий немедленно приступили к работе все профильные и экстренные службы. Парамедики вместе со спасателями оказали первую помощь женщине, находившейся в пострадавшем многоэтажном доме. В настоящее время ее состояние оценивается как нетяжкое, пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи.

Всем остальным пострадавшим также оказывается необходимая медицинская помощь на местах и в медицинских учреждениях. На данный момент известно о 7 пострадавших, среди которых один ребенок. В результате обстрела погиб мужчина.

Напомним, накануне российский FPV-дрон атаковал здание Запорожского областного совета, попав непосредственно в герб на фасаде. В результате удара возникло задымление, однако пожара удалось избежать. Сооружение получило точечные повреждения, к счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, известно, что Россия продолжает наносить удары по мостам в Запорожье. Местные власти рассматривают варианты об альтернативных маршрутах для транспорта.