Военный обозреватель раскрыл скрытый смысл мощного удара СБУ по российскому танкеру

Служба безопасности Украины провела уникальную операцию. Впервые беспилотники поразили танкер теневого флота России в нейтральных водах Средиземного моря.

В эфире 24 Канала военный обозреватель Василий Пехньо рассказал, какая финальная цель таких ударов и к каким последствиям они должны привести. К слову, СБУ атаковала российский танкер QENDIL, на борту которого мог погибнуть генерал-майор ГРУ Андрей Аверьянов, но официальных подтверждений пока нет.

Чего добивается Украина?

Россия – это нефтегазодобывающее месторождение мира. Эта страна половину своих доходов получает с добычи нефти и газа. Чтобы сделать для Кремля войну невыгодной, нужно существенно сократить этот источник поступления средств.

Соединенные Штаты накладывают нефтяные санкции, которые затрудняют продажу российской нефти в разные страны мира, но этого недостаточно. Россияне добывают нефть, но когда Украина наносит удары по НПЗ, то они полностью ее не обрабатывают и начинают продавать нефть-сырец по сниженным ценам в другие страны, в частности Китая, Индии, Турции, которые перерабатывают ее и на этом зарабатывают деньги.

Когда американцы вводят санкции, то меньше стран хотят покупать даже нефть-сырец от России. Однако Москва не уменьшает добычу нефти, поэтому ее надо где-то хранить.

Нефть можно хранить на нефтебазах, куда прилетают украинские дроны, или в танкерах, которые загружают нефтью и выводят в море, ожидая лучших времен,

– пояснил Пехньо.

Соответственно сейчас в морях по миру есть много российских танкеров с нефтью. Они являются законной целью для ударов СБУ. Финальная цель – привести к тому, чтобы Россия не имела мест для хранения нефти. К этому Украина стремится. Надо дойти до того, чтобы россияне начали закрывать свои нефтяные месторождения. Это большой процесс, который в будущем может поставить на колени Россию, но другого пути у нас нет.

Последние успешные операции СБУ