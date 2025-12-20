Военный обозреватель раскрыл скрытый смысл мощного удара СБУ по российскому танкеру
- СБУ впервые атаковала российский танкер в нейтральных водах Средиземного моря, вероятно убив генерал-майора Андрея Аверьянова, хотя официальных подтверждений нет.
- Украина стремится уменьшить возможности России для хранения нефти, чтобы заставить ее закрыть нефтяные месторождения, что может существенно ударить по российской экономике.
Служба безопасности Украины провела уникальную операцию. Впервые беспилотники поразили танкер теневого флота России в нейтральных водах Средиземного моря.
В эфире 24 Канала военный обозреватель Василий Пехньо рассказал, какая финальная цель таких ударов и к каким последствиям они должны привести. К слову, СБУ атаковала российский танкер QENDIL, на борту которого мог погибнуть генерал-майор ГРУ Андрей Аверьянов, но официальных подтверждений пока нет.
Чего добивается Украина?
Россия – это нефтегазодобывающее месторождение мира. Эта страна половину своих доходов получает с добычи нефти и газа. Чтобы сделать для Кремля войну невыгодной, нужно существенно сократить этот источник поступления средств.
Соединенные Штаты накладывают нефтяные санкции, которые затрудняют продажу российской нефти в разные страны мира, но этого недостаточно. Россияне добывают нефть, но когда Украина наносит удары по НПЗ, то они полностью ее не обрабатывают и начинают продавать нефть-сырец по сниженным ценам в другие страны, в частности Китая, Индии, Турции, которые перерабатывают ее и на этом зарабатывают деньги.
Когда американцы вводят санкции, то меньше стран хотят покупать даже нефть-сырец от России. Однако Москва не уменьшает добычу нефти, поэтому ее надо где-то хранить.
Нефть можно хранить на нефтебазах, куда прилетают украинские дроны, или в танкерах, которые загружают нефтью и выводят в море, ожидая лучших времен,
– пояснил Пехньо.
Соответственно сейчас в морях по миру есть много российских танкеров с нефтью. Они являются законной целью для ударов СБУ. Финальная цель – привести к тому, чтобы Россия не имела мест для хранения нефти. К этому Украина стремится. Надо дойти до того, чтобы россияне начали закрывать свои нефтяные месторождения. Это большой процесс, который в будущем может поставить на колени Россию, но другого пути у нас нет.
Последние успешные операции СБУ
Подводные дроны СБУ Sub Sea Baby поразили российский подводную лодку класса "Варшавянка", нанеся ей критические повреждения. Операцию совместно провели 13-е Главное управление военной контрразведки СБУ и Военно-морские силы Украины.
СБУ с помощью беспилотников уничтожила на аэродроме Бельбек в Крыму российский истребитель МиГ-31, а также ряд систем ПВО, в частности комплексы "Небо-СВУ", "Панцирь-С2" и радиолокационную станцию 92Н6.
Кроме того, за несколько дней дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили еще два самолета Су-27 на том же военном аэродроме во временно оккупированном Крыму.