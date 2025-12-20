Військовий оглядач розкрив прихований сенс потужного удару СБУ по російському танкеру
- СБУ вперше атакувала російський танкер у нейтральних водах Середземного моря, ймовірно вбивши генерал-майора Андрія Авер'янова, хоча офіційних підтверджень немає.
- Україна прагне зменшити можливості Росії для зберігання нафти, щоб змусити її закрити нафтові родовища, що може суттєво вдарити по російській економіці.
Служба безпеки України провела унікальну операцію. Вперше безпілотники уразили танкер тіньового флоту Росії у нейтральних водах Середземного моря.
В ефірі 24 Каналу військовий оглядач Василь Пехньо розповів, яка фінальна мета таких ударів та до яких наслідків вони мають призвести. До слова, СБУ атакувала російський танкер QENDIL, на борту якого міг загинути генерал-майор ГРУ Андрій Авер'янов, але офіційних підтверджень наразі немає.
Цікаво Горіло яскраво й гриміло довго: у Брянській області дрони могли атакувати військовий об’єкт
Чого добивається Україна?
Росія – це нафтогазовидобувне родовище світу. Ця країна половину своїх доходів отримує з видобутку нафти та газу. Щоб зробити для Кремля війну невигідною, потрібно суттєво скоротити це джерело надходження коштів.
Сполучені Штати накладають нафтові санкції, які ускладнюють продаж російської нафти до різних країн світу, але цього недостатньо. Росіяни видобувають нафту, але коли Україна завдає ударів по НПЗ, то вони повністю її не обробляють й починають продавати нафту-сирець за зниженими цінами до інших країн, зокрема Китаю, Індії, Туреччини, які переробляють її й на цьому заробляють гроші.
Коли американці вводять санкції, то менше країн хочу купувати навіть нафту-сирець від Росії. Проте Москва не зменшує видобуток нафти, тож її треба десь зберігати.
Нафту можна зберігати на нафтобазах, куди прилітають українські дрони, або у танкерах, які завантажують нафтою і виводять у море, чекаючи кращих часів,
– пояснив Пехньо.
Відповідно зараз у морях по світу є багато російських танкерів з нафтою. Вони є законною ціллю для ударів СБУ. Фінальна мета – призвести до того, щоб Росія не мала місць для зберігання нафти. До цього Україна прагне. Треба дійти до того, щоб росіяни почали закривати свої нафтові родовища. Це великий процес, який у майбутньому може поставити на коліна Росію, але іншого шляху у нас немає.
Останні успішні операції СБУ
Підводні дрони СБУ Sub Sea Baby уразили російський підводний човен класу "Варшавянка", завдавши йому критичних пошкоджень. Операцію спільно провели 13-те Головне управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морські сили України.
СБУ за допомогою безпілотників знищила на аеродромі Бельбек у Криму російський винищувач МіГ-31, а також низку систем ППО, зокрема комплекси "Небо-СВУ", "Панцир-С2" і радіолокаційну станцію 92Н6.
Крім того, за кілька днів далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили ще два літаки Су-27 на тому ж військовому аеродромі в тимчасово окупованому Криму.