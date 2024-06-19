В предприятии, чье имущество уничтожил российский ударный дрон, заявили, что работу они прекращать не собираются.

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Компания заявила, что не отменили ни одного заказа

Один из дронов-камикадзе залетел в Малехов Львовской общины и ударил там по территории предприятия "Файне Свято". Молодая и амбициозная команда свето- и звукотехников, пиротехников, дизайнеров и других специалистов агентства занимается организацией праздников.

Дорогие друзья и партнеры, клиенты нашей компании. Во время утренней атаки шахедами был поврежден офис компании, уничтожен бус и все офисное имущество. Однако мы работаем, не отменяем ни одного из проектов. Поэтому, чтобы предотвратить дезинформацию пишем этот пост. Вместе мы сила, вместе к победе! Слава Украине, честь и слава ВСУ!,

– заявили в компании.

Компания "Файне Свято" подверглась удару дронов / фото Файне Свято

Уничтожен рабочий бус компании / фото Файне Свято

Уничтожено и все офисное имущество / фото Файне Свято

Что известно о ночной атаке дронов