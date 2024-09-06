Об этом говорится в политическом заявлении УДАРа, обнародованном на сайте партии.

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Поводом для заявления стали очередные обыски в Черниговском горсовете ради документов 7-летней давности, которые есть в открытом доступе. Однако атаки на местное самоуправление Чернигова продолжаются уже давно, отмечают в УДАРе.

Осада Чернигова российскими захватчиками продолжалась более одного месяца. Атаки политиков от власти на Чернигов в частности и местное самоуправление в целом продолжаются не первый год. Требуем от власти снять политическую осаду Чернигова! Местное самоуправление – фундамент демократии. Обыски, давление, запугивания, угрозы, подозрения, незаконная слежка разрушают этот фундамент. Этого нельзя не заметить. С этим невозможно смириться,

– говорится в заявлении "УДАРа Виталия Кличко".

В партии подчеркивают: Украине нужна сильная и защищенная демократия, чтобы стать полноценным членом европейской семьи и цивилизованного мира.

"Демократия – это показатель общих ценностей, одна из которых – недопустимость диктатуры. Соблюдение в государстве демократических принципов нужно нашим защитникам, чтобы быть уверенными, что их страну, за которую они рискуют жизнью, ждет независимое демократическое будущее. Демократия нужна Украине для Победы. Демократическая и сильная Украина не нужна только врагу. Так уже было в 2014 году, когда некоторым показалось, что демократия – неважна. Последствия тех времен хорошо известны: ответственность - неизбежна", – отмечают в УДАРе.

В заявлении сообщается, что 5 сентября Черниговский городской совет в очередной раз заблокировали вооруженные силовики. Применили силу и парализовали работу всех структурных подразделений, в том числе тех, которые занимаются обеспечением ВСУ, подготовкой Чернигова к отопительному сезону и т.д. Раньше были другие попытки влияния на местное самоуправление Чернигова с помощью силовиков.

До этого власть через силовиков неоднократно пытались срывать сессию горсовета, силовым путем не допускать депутатов в зал. До этого – миновали помещение. До этого – на центральном уровне заблокировали выделение громадой Киева 25 миллионов гривен помощи черниговцам на фортификации. До этого – вручали подозрения, вызывали на беседы, запугивали депутатов... До этого – незаконно через ручные суды сняли избранного громадой городского голову. Целый сериал с элементами диктатуры,

– резюмируют в УДАРе.

Ранее и. о. городского головы Чернигова Александр Ломако сообщил об обысках в Черниговской мэрии и заявил, что расценивает это как продолжение политического давления.