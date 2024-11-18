24 Канал пишет со ссылкой на The Economist, что Вашингтон передал Украине ракеты ATACMS с дальностью действия 300 километров в конце 2023 года. Однако разрешения бить ракетами по России не было.

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Какие вопросы оставляет решение об ударах ATACMS

Американские СМИ написали 17 ноября, что Джо Байден разрешил атаковать Россию ракетами ATACMS. Ранее же не давал разрешения:

из-за аргумента об ограниченных запасах ATACMS;

из-за того, что их военная полезность, вероятно, будет ограниченной, ведь Пентагон говорил, что Россия переместила 90% самолетов, которые атакуют Украину, за пределы досягаемости ATACMS;

из-за риска эскалации.

Издание отмечает, что Украина и ее сторонники отмахивались от этих аргументов, говоря, что в США более чем достаточно ракет ATACMS и их постепенно заменяют новыми – более дальнобойными.

Российские самолеты могут быть вне досягаемости, но других целей – складов, командных пунктов, логистических центров и так далее – более чем достаточно... Они утверждают, что опасения по поводу эскалации также преувеличены. В конце концов, Путин считает Крым неотъемлемой частью России и при этом ничего не сделал в ответ на удары ATACMS там,

– отмечает издание.

Однако журналисты говорят, что есть три вопроса, которые остаются после решения Байдена:

Масштаб разрешения. СМИ писали, что Украина сможет сначала использовать ATACMS только в Курской области. Журналисты говорят, что это имеет политический смысл, если цель – послать сигнал Северной Корее, которая помогает России в этих усилиях. Но это не имеет большого военного смысла, если целью является нанести максимальный ущерб российской военной машине до 20 января, когда Трамп придет к власти. Ведь многие из самых сочных российских целей размещены в других местах. Едва ли Британия и Франция позволят бить Storm Shadow и SCALP. Эти ракеты, как и ATACMS, требуют значительного участия Запада для эффективного нацеливания. Полагают, что британские официальные лица неохотно разрешали их использование на территории России без руководства и прикрытия со стороны США. Теперь их позиция может смягчиться. Реакция Путина. Издание утверждает, что опасения по поводу использования ядерного оружия преувеличены, не в последнюю очередь из-за низкой вероятности поражения России на фронте. Однако Москва намекала, что может расширить помощь хуситам в Йемене – то есть есть риск, который западные чиновники описывают как "горизонтальную эскалацию", то есть за пределами Украины. Существуют также опасения, что российские шпионы могут усилить свою кампанию саботажа, подрывной деятельности и покушений на убийство внутри Европы.

Кстати, Владимир Зеленский, комментируя решение Байдена, заявил, что ракеты сами за себя скажут.