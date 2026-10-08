Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Что известно об ударах по мостам Запорожья?

В течение последних двух дней коммунальные службы успевали восстановить проезд всего через два часа после комбинированных обстрелов. Впрочем, очередные попадания могут потребовать гораздо больше времени на ликвидацию последствий.

В связи с этим этой ночью полностью перекрыли Вантовый мост, чтобы проверить устойчивость городской логистики в условиях отсутствия этой переправы. По словам чиновника, транспортная система успешно справилась с ночным потоком машин.

В настоящее время для организации дневного трафика специалисты рассматривают возможность введения реверсивного движения, дополнительного регулирования на сложных участках и строгих ограничений для крупногабаритного транспорта. Основной поток грузовиков планируется перенести на вечер и ночь, а днем предоставить больше возможностей общественному транспорту.

Упорядочением транспортных потоков занимается специальный координационный штаб, в состав которого вошли военные и правоохранители. В настоящее время власти разрабатывают меры на случай наихудших сценариев повреждения мостовой инфраструктуры.

Напомним, Россия может сосредоточить зимнюю кампанию ударов на уничтожении мостов через Днепр в Киеве, чтобы затруднить автомобильное и железнодорожное сообщение. Как пишет The Telegraph, для усиления этой кампании Кремль вновь привлек к командованию генерала Сергея Суровикина, известного своей жесткой тактикой ведения войны.

На фоне медленного продвижения российских войск на Донбассе и значительных потерь оккупанты, по оценке издания, могут пытаться оказывать давление на Украину посредством системных ударов по городам и гражданской инфраструктуре. Аналитики ISW также отмечают, что российская кампания ударов по украинской логистике уже началась: в начале октября дроны провели атаки на мосты в Киеве, а впоследствии – на переправу в Запорожье.