Потерял столько, сколько заработал: в ГУР объяснили, почему Путин засекретил объемы нефтепереработки

В результате общие объемы нефтепереработки на этих предприятиях сократились на 55,4 % по сравнению с началом года. Об этом сообщило ГУР Минобороны.

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Почему Россия засекретила объемы нефтепереработки?

Больше всего пострадали предприятия в Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах.

Среди них – Ярославский, Киришский, Рязанский, Московский и Пермский НПЗ. В совокупности они обеспечивали около 33% всей нефтепереработки России.

В то же время заводы в отдаленных регионах продолжают наращивать производство. В частности, речь идет о предприятиях в Омске, Ачинске, Хабаровске и Марий Эл.

В сентябре эти НПЗ перерабатывали в общей сложности 906 тысяч баррелей нефти в сутки – на 147 тысяч больше, чем в начале года. На них приходилось около 24% российской нефтепереработки. Благодаря этому Кремль частично компенсирует потери мощностей и нехватку топлива.

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Однако возможности таких заводов ограничены. Из-за их расположения сложнее доставлять нефтепродукты в другие регионы, а перевозку затрудняет нехватка железнодорожных цистерн и бензовозов.

Кроме того, в 2027 году производство на этих предприятиях может сократиться из-за переноса на следующий год запланированных технических работ.

На фоне этих проблем Кремль решил засекретить данные о нефтепереработке. Соответствующие изменения предусматривает указ Путина от 28 сентября № 686.

Это затрудняет независимую оценку состояния отрасли и дает российским властям возможность распространять недостоверную информацию о производстве нефтепродуктов, в частности дизельного топлива, среди потенциальных покупателей российской нефти.

По оценкам ГУР, удары Сил обороны Украины по российской нефтяной инфраструктуре нанесли ущерб на сумму более 23,2 миллиарда долларов. Это почти столько же, сколько вся отрасль заработала за 2025 год – 26,6 миллиарда долларов.

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Восстановление поврежденных объектов также затрудняют международные санкции и высокая стоимость оборудования.

Только его замена может обойтись России в более чем 20 миллиардов долларов.

Таким образом, даже перераспределение производства между заводами, которые продолжают работать, не позволяет России полностью покрывать внутренние потребности в топливе и выполнять экспортные обязательства.