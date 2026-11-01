"Это всего лишь эмоции": у США нет рычагов влияния, чтобы заставить Украину прекратить удары по НПЗ

Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, Украина фактически обрела независимость в принятии военных решений благодаря развитию собственного производства дальнобойного вооружения.

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Как подчеркнул Пендзин, если бы дальнобойные дроны производились в Соединенных Штатах, тогда у Украины было бы гораздо больше проблем.

Если бы те дальнобойные дроны, которые сегодня летят на головы россиян, производились в Америке, ничего бы не летело. Потому что существуют жесткие методы пресечения любых действий, когда не выполняются политические требования. Украина обрела независимость от подобных вещей– подчеркнул эксперт.

Белый дом вряд ли попытается заблокировать поставки американского оружия, поскольку оно закупается на европейские средства. Кроме того, американский военно-промышленный комплекс выступает мощным лоббистом и донором Республиканской партии, поэтому не заинтересован в срыве контрактов.

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Попытки оказать давление через систему Starlink также обречены на провал, ведь политическое вмешательство в работу коммерческого сервиса наносит прямой ущерб репутации компании Илона Маска. Все эти факторы свидетельствуют о том, что у Белого дома просто нет реальных инструментов, чтобы заставить Киев отказаться от операций против объектов агрессора в России.

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Добавим, что ранее Джаред Кушнер предлагал Украине приостановить удары по российским НПЗ на 30 дней. Впрочем, украинские чиновники опровергли наличие каких-либо договоренностей и подчеркнули, что Киев не соглашался прекратить т удары по нефтяной инфраструктуре врага.