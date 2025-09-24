За последние месяцы Силы обороны Украины существенно нарастили удары по нефтеперерабатывающим заводам России. Атаки уже привели к проблемам с топливом в России. Впрочем эксперты отмечают, что это только начало.

Более 20 НПЗ поразили украинские военные за последнее время и в дальнейшем количество атак по объектам нефтеперерабатывающей отрасли может возрасти. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, какие последствия уже почувствовала Россия и почему за год ситуация для Кремля может стать катастрофической.

Каковы ключевые последствия ударов по НПЗ?

Генерал-лейтенант Воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула считает, что удары по российским НПЗ фактически указывают на то, что Украина побеждает в войне против России. Давление на агрессора стало значительно сильнее.

Россия даже рассматривает возможность временного сокращения добычи нефти, потому что поврежденные объекты больше не могут ее хранить. Это особенно важно с военной точки зрения, потому что удары по нефтяной инфраструктуре повышают расходы Москвы на войну. Атаки также ослабляют их логистические цепочки поставок топлива, в частности топлива для авиации. Благодаря ему взлетают бомбардировщики и другие самолеты России, чтобы сбрасывать ракеты на украинские города,

– отметил генерал-лейтенант в отставке.

В России уменьшается количество топлива, которое доступно для пополнения запасов российских войск на передовой. А наличие или отсутствие нефти и газа имеет непосредственное влияние на проведение фактически всех военных операций. Кроме того, это заставляет Россию перемещать свои дефицитные системы противовоздушной обороны глубже в тыл.

Дептула подытожил, что длительная кампания Украины по ударам по критической и энергетической инфраструктуре России вызывает все более серьезные последствия для Кремля. В частности, в вопросе финансирования войны. Все также усугубляет острый дефицит бензина внутри России.

Болевая точка Кремля: война переходит на территорию России

Подобное мнение разделяет и полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. По его словам, Россия абсолютно зависит от своих линий связи для поддержки военных действий в Украине, поэтому стратегия Сил обороны является удивительно удачной.

Когда Украина наносит удары по нефтяной промышленности, а особенно по нефтеперерабатывающим предприятиям, это приближает жестокую войну к домам россиян. Людям приходится стоять в очередях часами, если не днями, чтобы получить бензин, и цена на него очень высока. Поэтому для многих россиян, которые не участвуют в войне и не знают, что происходит, это становится новой их реальностью,

– отметил полковник Британии в отставке.

Сейчас 25% нефтяной отрасли выведено из строя. Это та отрасль, которая обеспечивает большинство иностранных валютных поступлений, поддерживающих российскую военную машину. Поэтому последствия будущих атак будут становиться для Кремля все более болезненными.

"Можно надеяться, что украинская армия продолжит удары и это приведет к тому, что наступит, вероятно, один из ключевых моментов, который поставит российскую экономику на колени и, надеюсь, посадит Путина за стол переговоров", – добавил Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Что ждет экономику России из-за украинских атак?

Силы обороны Украины не впервые наносят повторные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые являются крупнейшими. Атаки по ним позволяют "положить" до 30% российской нефтяной отрасли. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что россияне с помощью Китая пытаются восстанавливать свои нефтеперерабатывающие возможности, поэтому крайне важно продолжать атаки и по тем объектам, которые ранее уже были поражены.

У нас очень системный подход, такой режим ударов, как сейчас, важно продолжать. Уничтожение нефтяной отрасли в конечном итоге приведет к рецессии российской экономики. Учитывая наши возможности, можно спрогнозировать, что до конца года у россиян будут огромные проблемы с нефтегазовой отраслью, а дальше – в течение года – "ляжет" вся российская экономика,

– объяснил Свитан.

Регулярные удары по российским объектам нефтеперерабатывающей инфраструктуры также приводят к тому, что оккупационная армия не получает топливо, а российский бюджет – деньги.

Как в Кремле пытаются замалчивать проблему?

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что наибольший дефицит топлива сейчас наблюдается на временно оккупированных территориях, в частности в Мелитополе и Крыму. Впрочем, чувствуют это и россияне.

Но вот любой ценой Кремль пытается уберечь от дефицита именно Москву и Санкт-Петербург, чтобы там проблем не испытывали.

Там любят держать эту тему в вакууме, особо не обсуждать ее. Единственное, они (российские власти, – 24 Канал) аргументируют и трансформируют все проблемы из-за дефицита в то, что так называемую "сво" надо продолжать, чтобы этого не было. То есть, так они пытаются увеличивать градус агрессии в отношении Украины,

– объяснил Коваленко.

В информационное поле на Западе россияне транслируют месседж, что удары по украинской энергетике – это, мол, месть за НПЗ. Хотя это, конечно, ложь. Удары планировали заранее и их продолжают наносить с 2022 года. Очевидно, что все начала именно Россия.

"Россияне рассчитывают на то, что дефицита станет меньше зимой, когда уменьшится потребление. Скрывается главное – нехватка средств противовоздушной обороны", – отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.

Также Коваленко отметил, что есть внутреннее бизнес-элитное следствие. Нынешние владельцы российских НПЗ сталкиваются с экономическими проблемами, некоторые даже вынуждены продавать НПЗ по заниженным ценам.

Ударов по российским НПЗ будет становиться больше

Бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский отметил, что сейчас Украина может работать на глубину 3000 километров по России, для этого есть соответствующие возможности.

Основная цель у нас – забрать нефтедоллары у России, что уже частично удается: возник дефицит бензина, определенные проблемы с работой теневого флота. Это очень положительный момент. Думаю, ближайшее время мы увидим существенное увеличение наших ударов по территории России,

– отметил Храпчинский.

По словам авиаэксперта, в Украине есть ряд компаний, которые связаны с дипстрайками. Они производят качественные продукты для нанесения новых ударов и со временем только улучшают эффективность средств поражения, ведь получают уже боевой опыт. Это позволяет впоследствии расширить кампанию точных ударов по российским НПЗ и не только.

"Ситуация существенно улучшится для того, чтобы лишить Россию денег, которые она использует для продолжения войны", – добавил экс-офицер ПС.

Последние удары по российским НПЗ: что известно?