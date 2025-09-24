За останні місяці Сили оборони України суттєво наростили удари по нафтопереробних заводах Росії. Атаки вже призвели до проблем з паливом у Росії. Втім експерти відзначають, що це лише початок.

Понад 20 НПЗ уразили українські військові за останній час і надалі кількість атак по об'єктах нафтопереробної галузі може зрости. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, які наслідки вже відчула Росія і чому за рік ситуація для Кремля може стати катастрофічною.

Якими є ключові наслідки ударів по НПЗ?

Генерал-лейтенант Повітряних сил США у відставці Девід Дептула вважає, що удари по російських НПЗ фактично вказують на те, що Україна перемагає у війні проти Росії. Тиск на агресора став значно сильнішим.

Росія навіть розглядає можливість тимчасового скорочення видобутку нафти, бо пошкоджені об’єкти більше не можуть її зберігати. Це особливо важливо з військового погляду, бо удари по нафтовій інфраструктурі підвищують витрати Москви на війну. Атаки також послаблюють їхні логістичні ланцюжки поставок палива, зокрема палива для авіації. Завдяки ньому злітають бомбардувальники та інші літаки Росії, аби скидати ракети на українські міста,

– зазначив генерал-лейтенант у відставці.

У Росії зменшується кількість палива, яке доступне для поповнення запасів російських військ на передовій. А наявність чи відсутність нафти та газу має безпосередній вплив на проведення фактично усіх військових операцій. Крім того, це змушує Росію переміщувати свої дефіцитні системи протиповітряної оборони глибше у тил.

Дептула підсумував, що тривала кампанія України з ударів по критичній та енергетичній інфраструктурі Росії викликає все серйозніші наслідки для Кремля. Зокрема, у питанні фінансування війни. Все також погіршує гострий дефіцит бензину всередині Росії.

Болюча точка Кремля: війна переходить на територію Росії

Подібну думку поділяє і полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. За його словами, Росія абсолютно залежить від своїх ліній зв'язку для підтримки військових дій в Україні, тож стратегія Сил оборони є напрочуд вдалою.

Коли Україна завдає ударів по нафтовій промисловості, а особливо по нафтопереробних підприємствах, це наближає жорстоку війну до домівок росіян. Людям доводиться стояти в чергах годинами, якщо не днями, щоб отримати бензин, і ціна на нього дуже висока. Тож для багатьох росіян, які не беруть участі у війні й не знають, що відбувається, це стає новою їхньою реальністю,

– зауважив полковник Британії у відставці.

Наразі 25% нафтової галузі виведено з ладу. Це та галузь, яка забезпечує більшість іноземних валютних надходжень, що підтримують російську військову машину. Тож наслідки майбутніх атак ставатимуть для Кремля все болючішими.

"Можна сподіватися, що українська армія продовжить удари й це призведе до того, що настане, ймовірно, один із ключових моментів, який поставить російську економіку на коліна і, сподіваюся, посадить Путіна за стіл переговорів", – додав Геміш де Бреттон-Гордон.

Що чекає на економіку Росії через українські атаки?

Сили оборони України не вперше завдають повторних ударів по російських нафтопереробних заводах, які є найбільшими. Атаки по них дозволяють "покласти" до 30% російської нафтової галузі. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив, що росіяни з допомогою Китаю намагаються відновлювати свої нафтопереробні можливості, тож вкрай важливо продовжувати атаки й по тих об'єктах, які раніше вже були ураженими.

У нас дуже системний підхід, такий режим ударів, як зараз, важливо продовжувати. Знищення нафтової галузі зрештою призведе до рецесії російської економіки. З огляду на наші можливості, можна спрогнозувати, що до кінця року у росіян будуть величезні проблеми з нафтогазовою галуззю, а далі – впродовж року – "ляже" вся російська економіка,

– пояснив Світан.

Регулярні удари по російських об'єктах нафтопереробної інфраструктури також призводять до того, що окупаційна армія не отримує паливо, а російський бюджет – гроші.

Як у Кремлі намагаються замовчувати проблему?

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що найбільший дефіцит палива зараз спостерігається на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Мелітополі та Криму. Втім відчувають це і росіяни.

А ось за всяку ціну Кремль намагається вберегти від дефіциту Москву та Санкт-Петербург, щоб там проблем не відчували.

Там полюбляють тримати цю тему у вакуумі, особливо не обговорювати її. Єдине, вони (російська влада, – 24 Канал) аргументують і трансформують всі негаразди через дефіцит у те, що так звану "сво" треба продовжувати, щоб цього не було. Тобто, так вони намагаються збільшувати градус агресії щодо України,

– пояснив Коваленко.

В інформаційне поле на Заході росіяни транслюють меседж, що удари по українській енергетиці – це, мовляв, помста за НПЗ. Хоча це, звісно, брехня. Удари планували заздалегідь і їх продовжують завдавати з 2022 року. Очевидно, що все почала саме Росія.

"Росіяни розраховують на те, що дефіциту стане менше взимку, коли зменшиться споживання. Приховується головне – нестача засобів протиповітряної оборони", – зауважив керівник Центру протидії дезінформації.

Також Коваленко зауважив, що є внутрішній бізнесово-елітний наслідок. Нинішні власники російських НПЗ зіштовхуються з економічними проблемами, деякі навіть змушені продавати НПЗ по занижених цінах.

Ударів по російських НПЗ ставатиме більше

Колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський наголосив, що зараз Україна може працювати на глибину 3000 кілометрів по Росії, для цього є відповідні спроможності.

Основна мета у нас – забрати нафтодолари у Росії, що вже частково вдається: виник дефіцит бензину, певні проблеми з роботою тіньового флоту. Це дуже позитивний момент. Думаю, найближчим часом ми побачимо суттєве збільшення наших ударів по території Росії,

– зазначив Храпчинський.

За словами авіаексперта, в Україні є низка компаній, які пов'язані з дипстрайками. Вони виробляють якісні продукти для завдання нових ударів і з часом лише покращують ефективність засобів ураження, адже отримують вже бойовий досвід. Це дозволяє згодом розширити кампанію влучних ударів по російських НПЗ і не лише.

"Ситуація суттєво покращиться для того, аби позбавити Росію грошей, які вона використовує для продовження війни", – додав ексофіцер ПС.

Останні удари по російських НПЗ: що відомо?