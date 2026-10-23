В российском Орле ракеты поразили завод по производству электроники для вооружения

В российском Орле пострадал завод "Протон" / Коллаж 24 Канала
23 октября в российском городе Орел день выдался неспокойным. Горожане стали свидетелями ракетных ударов.
Об этом пишут Supernova+ и Exilenova+.
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Около 17:13 жителей российского Орла предупредили об угрозе ракетного удара. Российские мониторы якобы зафиксировали как минимум четыре ракеты, летящие в направлении региона, и призвали россиян укрыться в безопасных местах.
Впоследствии в сети стали распространяться кадры, на которых виден густой дым над Орлом после атаки. До этого там раздалось несколько взрывов.
Вид на Орел после атаки / Supernova+, Exilenova+
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Телеграм-каналы утверждают, что ракеты попали в местный завод "Протон". Отмечается, что там производят электронные компоненты, в частности для ракетного вооружения России.
Тревога и последствия удара по "Протону" в России: смотрите видео
Поражение завода в России: смотрите видео
Напомним, в этот же день в Москве и области из-за атак беспилотников вводили ограничения на авиаперелеты. Российская противовоздушная оборона якобы смогла сбить 11 дронов при подлете к городу.
В сети сообщали, что на территории аэропорта Шереметьево даже заметили обломки БПЛА. А для атак могли использоваться воздушные шары с подвесными устройствами.
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