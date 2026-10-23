В российском Орле ракеты поразили завод по производству электроники для вооружения

Об этом пишут Supernova+ и Exilenova+.

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Что горит в России?

Около 17:13 жителей российского Орла предупредили об угрозе ракетного удара. Российские мониторы якобы зафиксировали как минимум четыре ракеты, летящие в направлении региона, и призвали россиян укрыться в безопасных местах.

Впоследствии в сети стали распространяться кадры, на которых виден густой дым над Орлом после атаки. До этого там раздалось несколько взрывов.

Вид на Орел после атаки / Supernova+, Exilenova+

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Телеграм-каналы утверждают, что ракеты попали в местный завод "Протон". Отмечается, что там производят электронные компоненты, в частности для ракетного вооружения России.

Тревога и последствия удара по "Протону" в России: смотрите видео

Поражение завода в России: смотрите видео

Напомним, в этот же день в Москве и области из-за атак беспилотников вводили ограничения на авиаперелеты. Российская противовоздушная оборона якобы смогла сбить 11 дронов при подлете к городу.

В сети сообщали, что на территории аэропорта Шереметьево даже заметили обломки БПЛА. А для атак могли использоваться воздушные шары с подвесными устройствами.