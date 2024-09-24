Об этом президент Украины рассказал в интервью журналистам ABC News. Кроме этого, Зеленский очертил для чего нужно нашему государству нужно снятие ограничений на дальнобойные удары.

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Что сказал Зеленский о дальнобойных ударах по России

Владимир Зеленский отметил, что снятие ограничений по дальнобойному западному оружию позволит Украине нанести удары по российским авиабазам, которые оккупанты используют для запуска сотен управляемых авиабомб на восточные области Украины.

Президент Украины также считает, что другие союзники, такие как Франция, Великобритания, Италия и Германия, позволят подобные удары, но после подобного решения США.

Главная роль в Соединенных Штатах, у президента Байдена. Все смотрят на него. Нам это нужно, чтобы защитить себя,

– подчеркнул украинский лидер.

Журналисты отметили, что просьба Зеленского об ударах вглубь России западным оружием поступили на фоне ожесточенных боев на Востоке Украины, где Россия имеет продвижение в последние недели. Российские силы также до сих пор пытаются остановить операцию Украины в Курской области. Зеленский заметил, что Путин "боится" Курской операции.

"Это правда. Он очень ее боится. Почему? Потому что его люди увидели, что он не может их защитить, что он не может обезопасить всю свою территорию", – объяснил президент Украины.

Владимир Зеленский также сказал, что Украина начала внезапную операцию в Курской области из-за разведывательных данных, которые свидетельствовали, что Россия готовилась осуществить собственное наступление на Сумскую область Украины.