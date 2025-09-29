Украина будет продолжать атаки на вражеские объекты. К тому же спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп дал разрешение на дальнобойные удары по России.

Украинское оружие уже может долететь далеко вглубь российской территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу в кулуарах Варшавского форума по безопасности, который цитирует Укринформ.

Что сказал Сибига о дальнобойных ударах по России?

Сибига отметил, что Россия должна осознавать, что с сегодняшнего дня на ее территории не будет ни одного безопасного места. Ведь украинское оружие достанет до любых ее военных объектов.

Россия должна четко осознавать, что сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места, и что украинское оружие и украинская армия достанет любые военные объекты на их территории. Мы уже доказали, что такое мощь украинского оружия,

– отмечал глава МИД.

Он добавил, что Украина защищает свою независимость, основываясь на праве самозащиты, о котором говорится в 51 статье устава ООН.

Удары по России: последние новости

Президент Зеленский сообщил о хороших результатах украинской дальнобойности. Продолжается подготовка технологической ставки, которую посвятят этому вопросу, а именно производству дронов разных типов и ракет.

29 сентября стало известно, что ВСУ ударили по заводу "Электродеталь" в Брянской области, который производит продукцию для военных. Там вспыхнул пожар. Оказывается, что Силы обороны ударили по этому объекту четырьмя ракетами, которые преодолели более 240 километров.