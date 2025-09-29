Україна продовжуватиме атаки на ворожі об'єкти. До того ж спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп дав дозвіл на далекобійні удари по Росії.

Українська зброя уже може долетіти далеко вглиб російської території. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на главу МЗС України Андрія Сибігу у кулуарах Варшавського безпекового форуму, якою цитує Укрінформ.

Дивіться також Трамп дозволив Україні бити по Росії далекобійною зброєю, – Келлог

Що сказав Сибіга про далекобійні удари по Росії?

Сибіга наголосив, що Росія повинна усвідомлювати, що від сьогодні на її території не буде жодного безпечного місця. Адже українська зброя дістане до будь-яких її військових об'єктів.

Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця, і що українська зброя й українська армія дістане будь-які військові об'єкти на їхній території. Ми вже довели, що таке міць української зброї,

– зазначав глава МЗС.

Він додав, що Україна захищає свою незалежність, базуючись на праві самозахисту, про яке йдеться у 51 статті статуту ООН.

Удари по Росії: останні новини

Президент Зеленський повідомив про хороші результати української далекобійності. Триває підготовка технологічної Ставки, яку присвятять цьому питанню, а саме виробництву дронів різних типів і ракет.

29 вересня стало відомо, що ЗСУ вдарили по заводу "Електродеталь" у Брянській області, який виготовляє продукцію для військових. Там спалахнула пожежа. Виявляється, що Сили оборони вдарили по цьому об'єкту чотирма ракетами, які подолали понад 240 кілометрів.