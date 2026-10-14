Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала выразил обеспокоенность таким перерывом. Он объяснил, какие риски это создает для Украины и почему у него есть вопросы к военному командованию.

Удары по российским НПЗ прекратились без объяснений

В ночь на 14 октября вновь поступали сообщения о взрывах в Ростовской области вблизи Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. На расположенном рядом нефтяном терминале, который уже подвергался атакам, загорелись новые резервуары, однако непосредственно большие российские НПЗ остаются без новых поражений уже несколько дней.

Свитан обратил внимание на отсутствие публичных объяснений по поводу такого перерыва. Особенно много вопросов у него вызывает ситуация, когда украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы не продолжаются, а угроза для отечественной энергетики только растет.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам прекратили, а по нам летит, как и раньше. Больше скажу, больше летит. И конкретно по теплоэлектроцентралям, по газовой инфраструктуре, то есть по энергообъектам. Здесь даже никто не поднимал вопрос о прекращении ударов по российской нефтяной отрасли. По крайней мере, в информационном пространстве этого не было,

– подчеркнул Свитан.

Одной из возможных причин паузы эксперт назвал стремление украинского руководства избежать споров с Дональдом Трампом. Он предположил, что у американского президента могут быть деловые интересы, связанные с российскими нефтяными компаниями, в частности с "Лукойлом", но признал, что не знает подробностей возможных переговоров или соглашений.

В то же время Свитан считает удары по нефтяным терминалам результативными, хотя и убежден, что они не должны заменять атаки на заводы. Больше всего его беспокоит отсутствие понятных причин, по которым прекратились удары по основным нефтеперерабатывающим мощностям России.

Будем еще какое-то время рассказывать, как горит терминал Новошахтинского завода. Хорошо горит, вопросов нет, хорошо попали. Вопрос в том, почему остановились, кто приказал,

– сказал военный эксперт.

Существовал ли соответствующий приказ и кто мог его отдать, Свитану неизвестно. Однако он настаивает, что причины перерыва требуют объяснения, поскольку поврежденные российские предприятия получают возможность возобновить работу.

Российские заводы могут возобновить производство дизельного топлива

По приблизительным подсчетам Свитана, в России насчитывается более 30 больших нефтеперерабатывающих заводов. Около десяти из них были выведены из строя, еще столько же находятся на ремонте, тогда как остальные продолжают работать.

Отсутствие новых ударов позволяет россиянам сосредоточиться на восстановлении поврежденного оборудования. Наибольшая опасность заключается в том, что даже непродолжительный перерыв может вернуть в производство часть мощностей, а дополнительное топливо Россия сможет использовать для обеспечения своих войск.

Если сейчас неделю не будем наносить удары, то и та десятка, которая стоит, тоже начнет ремонтироваться. А та десятка, которая ремонтируется, запустится в производство. Куда пойдет дизель? Вы думаете, на американский рынок? Его там достаточно, он там никому не нужен. Он пойдет в российскую армию, этот дизель,

– пояснил Свитан.

Эксперт также предположил, что на американский рынок могут поступать дополнительные объемы канадского дизеля, которые он оценил примерно в миллион баррелей в сутки. Возобновление работы российских НПЗ он связывает прежде всего с возможностью улучшить топливное обеспечение оккупационных войск.

Особые вопросы Свитан адресовал генералам, ответственным за проведение боевых операций. Он убежден, что военное командование должно осознавать последствия решений, связанных с прекращением ударов по российской нефтепереработке, и ответственность за их выполнение.

Кто вам отдал приказ? Покажите номер приказа, потому что вы потом будете отвечать. Те, кто вам отдал приказ, потом скажут, что они уже ни при чем. А вот вы – непосредственные командиры, генералы, которые остановили основной механизм обездвиживания российской армии,

– подчеркнул военный эксперт.

Свитан считает удары по нефтеперерабатывающим заводам одним из важнейших способов ограничить возможности российской армии вести боевые действия. По его оценке, без системного поражения этих предприятий у оккупантов будет больше топлива для военной техники, которую они используют на фронте.

Свитан о паузе в ударах по НПЗ России: смотрите видео