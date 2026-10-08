Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о новых атаках на российские объекты?

Подразделения украинской армии нанесли огневой удар по целям противника 7 октября и в ночь на 8 октября 2026 года.

В районе временно оккупированного Донецка украинские военные поразили объект, который захватчики использовали для хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. Системное уничтожение таких площадок направлено на снижение способности оккупационных войск наносить удары по гражданской инфраструктуре на территории Украины.

Кроме того, были проведены важные спецоперации в Черном море и на других фронтовых участках. В море украинские защитники поразили ретранслятор Mesh-сети российских подразделений, который обеспечивал координацию действий врага.

Вблизи Придорожного в Луганской области и Очеретиного в Донецкой области украинские подразделения нанесли удар по пунктам управления оккупантов.

В районе Очеретиного также уничтожен склад материально-технических средств захватчиков, а вблизи Верхнеосикового в Донецкой области под удар попал полевой артиллерийский склад россиян.

В Генеральном штабе подчеркнули, что системная работа по уничтожению ключевых военных целей российских агрессоров продолжается.

Напомним, украинские воины в зоне ответственности группировки войск "Азов" за последние три дня обезвредили более тысячи российских военных. Из них 702 оккупантов были ликвидированы, что стало одним из самых высоких показателей потерь противника за сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения потери русской армии составляют около 1547780 военных.