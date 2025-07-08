Об этом в эфире 24 Канала отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, добавив, что первым этапом было нагнетание ситуации, вторым – попытка дискредитировать ТЦК, третьим – поиск людей, которые бы приходили в эти центры со взрывчаткой для подрыва.

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Удары по ТЦК: чего хочет враг

Сегодня Россия перешла к новой фазе – нанесение ударов по украинским ТЦК. По мнению Тимочко, базовым в этих действиях является не столько срыв мобилизации, как попытка разорвать взаимосвязь граждан с военнослужащими центров комплектования.

"Ведь кроме проведения мобилизации ТЦК работают с огромным документооборотом, это не только создание баз (которые есть в электронном формате), но и наполнение их информацией. Дополнительно формируется страх граждан, чтобы они не заходили в ТЦК. Кроме того, это все-таки больше символические удары, поскольку еще с 2022 года большинство таких центров были рассредоточены", – озвучил Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск также предположил, что таким образом (удары по ТЦК) враг пытается подорвать доверие к службе в украинской армии. Одновременно с этим на оккупированных территориях россияне проводят масштабные мобилизационные мероприятия, чтобы пополнить свое войско.

Там все проще, россиянам база не нужна. Кого поймали на улице или во время обхода квартир – того и призвали. Есть информация, что гауляйтер оккупированной территории Запорожской области заявил, что до конца года подростков от 14 до 18 лет хотят "прокачать" через военные учения,

– рассказал Тимочко.

В этой ситуации, по его мнению, значительно необходима не принципиальная мобилизация, а подготовка украинского населения, его обучение военному делу. Тимочко отметил, что противник будет пытаться дискредитировать все факты и случаи, связанные с обучением, формированием баз и подразделений ВСУ, и даже формированием резерва.

Напомним, что российская армия 7 июля с помощью БпЛА ударила по Харькову и Запорожью. В результате атак произошли попадания вражеских дронов в здание Харьковского областного ТЦК и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК. Согласно предварительной информации, среди военнослужащих Запорожского ТЦК есть один раненый, а Харьковского – трое.

Накануне, 6 июля, враг атаковал Кременчугский районный ТЦК. Раненых и погибших среди военнослужащих и работников не зафиксировано.