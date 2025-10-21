Больше чем системная угроза, – обозреватель объяснил, насколько опасны реактивные КАБы
- Российские войска наносят удары управляемыми авиабомбами по тыловым районам Украины, что создает значительную угрозу для обороны.
- Военный обозреватель Василий Пехньо подчеркивает необходимость борьбы с носителями КАБов из-за их большой угрозы для логистики и обороны.
Российские войска 20 октября впервые запустили управляемые авиабомбы по Полтавщине. На прошлой неделе был подобный случай с применением КАБов по Николаеву, а также по населенному пункту Лозовая на Харьковщине.
В эфире 24 Канала военный обозреватель Василий Пехньо рассказал, какие последствия имеют удары КАБами по глубокому тылу Украины.
Насколько опасны удары КАБами по тылам?
КАБы в последнее время снова возобновили свою бешеную угрозу для Сил обороны. В частности, седьмой корпус ДШВ, который держит оборону в Покровске, сообщает о том, что с начала октября количество применения КАБов по самому городу возросло в разы.
Следующие сообщения, которые поступали с Лиманского направления, где россияне движутся в сторону попыток перерезания логистики для прифронтового Лимана Донецкой области. За несколько суток на локации наших войск упало 67 КАБов.
Это больше чем системная угроза. Невозможно будет удерживать фронт ни в одном из его участков, если с такой интенсивностью будут падать КАБы,
– сказал Пехньо.
По его словам, нужно бороться с носителями КАБов, потому что они сейчас составляют большую угрозу не только с точки зрения численности. Например, недавно Генеральный штаб начал выделять в отдельное направление Александровский – это район, который сформировался на стыке Донецкой и Днепропетровской областей, где россияне имеют определенные продвижения и движутся в сторону населенного пункта Покровское Днепропетровской области.
Обратите внимание! 18 октября Россия впервые нанесла удар по городу Лозовая в Харьковской области реактивной авиабомбой. По предварительным данным, боеприпас был выпущен с временно оккупированной территории. В результате атаки ранены шесть человек.
На этом направлении за конец прошлой недели россияне дальнобойными КАБами и дронами уничтожили сразу ряд наших переправ через реку Волчья.
Это просто логистический ад. Мало того, что у нас не самый благополучный участок фронта на стыке Донетчины, Днепропетровщины и Запорожья, так еще и логистику за 50 – 70 километров от фронта россияне перебивают,
– добавил военный обозреватель.
Эта угроза для нас сейчас становится не то что системно проблемной, она должна быть одна из приоритетных к решению.
Что известно о последних атаках России?
Россия 16 октября атаковала баллистическими ракетами учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ, расположенное в тыловом районе Украины. Военная служба правопорядка проводит служебное расследование. Сообщается о потерях, однако точное количество погибших пока не раскрывается.
Россия подтвердила удар 16 октября по газовой инфраструктуре Украины, цинично назвав это "ответом на террористические атаки". Для атаки оккупанты применили ударные беспилотники, аэробаллистические ракеты "Кинжал" и другие типы вооружения.
Кроме этого, враг усилил удары по украинской энергосистеме, оставляя целые области без электроснабжения. По данным экспертов, последние атаки направлены преимущественно на меньшие региональные объекты, где система ПВО имеет ограниченные возможности.