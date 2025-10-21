Більше ніж системна загроза, – оглядач пояснив, наскільки небезпечні реактивні КАБи
- Російські війська завдають ударів керованими авіабомбами по тилових районах України, що створює значну загрозу для оборони.
- Військовий оглядач Василь Пехньо наголошує на необхідності боротьби з носіями КАБів через їхню велику загрозу для логістики та оборони.
Російські війська 20 жовтня вперше запустили керовані авіабомби по Полтавщині. Минулого тижня був подібний випадок із застосування КАБів по Миколаєву, а також по населеному пункту Лозова на Харківщині.
В етері 24 Каналу військовий оглядач Василь Пехньо розповів, які наслідки мають удари КАБами по глибокому тилу України.
Наскільки небезпечні удари КАБами по тилах?
КАБи останнім часом знову відновили свою шалену загрозу для Сил оборони. Зокрема, сьомий корпус ДШВ, який тримає оборону в Покровську, повідомляє про те, що з початку жовтня кількість застосування КАБів по самому місту зросла в рази.
Наступні повідомлення, які надходили з Лиманського напрямку, де росіяни рухаються в бік спроб перерізання логістики для прифронтового Лиману Донецької області. За кілька діб на локації наших військ впало 67 КАБів.
Це більше ніж системна загроза. Неможливо буде утримувати фронт в жодній з його ділянок, якщо з такою інтенсивністю падатимуть КАБи,
– мовив Пехньо.
За його словами, потрібно боротися з носіями КАБів, тому що вони зараз складають велику загрозу не тільки з погляду чисельності. Наприклад, нещодавно Генеральний штаб почав виділяти в окремий напрямок Олександрівський – це район, який сформувався на стику Донецької та Дніпропетровської областей, де росіяни мають певні просування і рухаються в бік населеного пункту Покровське Дніпропетровської області.
Зверніть увагу! 18 жовтня Росія вперше завдала удару по місту Лозова на Харківщині реактивною авіабомбою. За попередніми даними, боєприпас було випущено з тимчасово окупованої території. Унаслідок атаки поранено шістьох людей.
На цьому напрямку за кінець минулого тижня росіяни далекобійними КАБами й дронами знищили одразу низку наших переправ через річку Вовча.
Це просто логістичне пекло. Мало того, що в нас не найбільш благополучна ділянка фронту на стику Донеччини, Дніпропетровщини та Запоріжжя, так ще й логістику за 50 – 70 кілометрів від фронту росіяни перебивають,
– додав військовий оглядач.
Ця загроза для нас зараз стає не те що системно проблемною, вона має бути одна із пріоритетних до вирішення.
Що відомо про останні атаки Росії?
Росія 16 жовтня атакувала балістичними ракетами навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ, розташований у тиловому районі України. Військова служба правопорядку проводить службове розслідування. Повідомляється про втрати, однак точна кількість загиблих наразі не розкривається.
Росія підтвердила удар 16 жовтня по газовій інфраструктурі України, цинічно назвавши це "відповіддю на терористичні атаки". Для атаки окупанти застосували ударні безпілотники, аеробалістичні ракети "Кинджал" та інші типи озброєння.
Крім цього, ворог посилив удари по українській енергосистемі, залишаючи цілі області без електропостачання. За даними експертів, останні атаки спрямовані переважно на менші регіональні об’єкти, де система ППО має обмежені можливості.