Укр Рус
24 Канал Новини України Більше ніж системна загроза, – оглядач пояснив, наскільки небезпечні реактивні КАБи
21 жовтня, 05:27
4

Більше ніж системна загроза, – оглядач пояснив, наскільки небезпечні реактивні КАБи

Анжела Фігін
Основні тези
  • Російські війська завдають ударів керованими авіабомбами по тилових районах України, що створює значну загрозу для оборони.
  • Військовий оглядач Василь Пехньо наголошує на необхідності боротьби з носіями КАБів через їхню велику загрозу для логістики та оборони.

Російські війська 20 жовтня вперше запустили керовані авіабомби по Полтавщині. Минулого тижня був подібний випадок із застосування КАБів по Миколаєву, а також по населеному пункту Лозова на Харківщині.

В етері 24 Каналу військовий оглядач Василь Пехньо розповів, які наслідки мають удари КАБами по глибокому тилу України. 

Читайте також Росіяни збільшують аеродром "Енгельс-2": авіаексперт пояснив, що планує ворог 

Наскільки небезпечні удари КАБами по тилах?

КАБи останнім часом знову відновили свою шалену загрозу для Сил оборони. Зокрема, сьомий корпус ДШВ, який тримає оборону в Покровську, повідомляє про те, що з початку жовтня кількість застосування КАБів по самому місту зросла в рази. 

Наступні повідомлення, які надходили з Лиманського напрямку, де росіяни рухаються в бік спроб перерізання логістики для прифронтового Лиману Донецької області. За кілька діб на локації наших військ впало 67 КАБів. 

Це більше ніж системна загроза. Неможливо буде утримувати фронт в жодній з його ділянок, якщо з такою інтенсивністю падатимуть КАБи, 
– мовив Пехньо.

За його словами, потрібно боротися з носіями КАБів, тому що вони зараз складають велику загрозу не тільки з погляду чисельності. Наприклад, нещодавно Генеральний штаб почав виділяти в окремий напрямок Олександрівський – це район, який сформувався на стику Донецької та Дніпропетровської областей, де росіяни мають певні просування і рухаються в бік населеного пункту Покровське Дніпропетровської області. 

Зверніть увагу! 18 жовтня Росія вперше завдала удару по місту Лозова на Харківщині реактивною авіабомбою. За попередніми даними, боєприпас було випущено з тимчасово окупованої території. Унаслідок атаки поранено шістьох людей.

На цьому напрямку за кінець минулого тижня росіяни далекобійними КАБами й дронами знищили одразу низку наших переправ через річку Вовча. 

Це просто логістичне пекло. Мало того, що в нас не найбільш благополучна ділянка фронту на стику Донеччини, Дніпропетровщини та Запоріжжя, так ще й логістику за 50 – 70 кілометрів від фронту росіяни перебивають, 
– додав військовий оглядач.

Ця загроза для нас зараз стає не те що системно проблемною, вона має бути одна із пріоритетних до вирішення. 

Що відомо про останні атаки Росії?

  • Росія 16 жовтня атакувала балістичними ракетами навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ, розташований у тиловому районі України. Військова служба правопорядку проводить службове розслідування. Повідомляється про втрати, однак точна кількість загиблих наразі не розкривається.

  • Росія підтвердила удар 16 жовтня по газовій інфраструктурі України, цинічно назвавши це "відповіддю на терористичні атаки". Для атаки окупанти застосували ударні безпілотники, аеробалістичні ракети "Кинджал" та інші типи озброєння.

  • Крім цього, ворог посилив удари по українській енергосистемі, залишаючи цілі області без електропостачання. За даними експертів, останні атаки спрямовані переважно на менші регіональні об’єкти, де система ППО має обмежені можливості.