Атаки россиян на энергетику: в Минэнерго рассказали о новой тактике обстрелов Украины
- Россия изменила тактику атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, сосредотачиваясь на одной области за раз.
- К ликвидации последствий привлекают местные администрации и аварийные бригады.
В последние недели возросло количество российских атак на энергетическую инфрастурктуру Украины. Страна-агрессор перешла к новой тактике обстрелов энергосистемы.
Об этом рассказал первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
К какой тактике прибегает враг?
Россия изменила подход к атакам на украинские энергетические объекты. Сейчас враг выбирает одну область, по которой наносит удары.
Если 2 – 3 года назад они выбирали крупные объекты передачи электроэнергии и били по ним практически одновременно, то сейчас работают от региона к региону,
– сказал Некрасов.
Тактика направлена на истощение энергосистемы в холодное время года. Некрасов добавил, что сейчас важным является привлечение местных администраций, ГСЧС и энергетических компаний к ликвидации последствий. Аварийные бригады работают постоянно, чтобы максимально быстро подключить всех потребителей.
Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в комментарии 24 Канала уже отмечал, что Россия в последнее время изменила подход к атакам на энергосистему. Если раньше враг бил по крупным объектам и оборудованию оператора системы передачи, то теперь выбирает меньшие цели.
Какие последствия последних атак на энергетику?
В Одесской области ночью 11 октября из-за российской атаки пропал свет во многих населенных пунктах. Уже по состоянию на 10:40 энергетики восстановили электроснабжение более 240 тысячам домохозяйств.
В Киеве после массированного обстрела 10 октября свет вернули более чем 800 тысячам семей. Продолжается ликвидация локальных повреждений. Система водоснабжения столицы работает стабильно.
По состоянию на утро 11 октября в Киевской, Днепропетровской, Запорожской и других областях отменили аварийные отключения электроэнергии.