Останніми тижнями зросла кількість російських атак на енергетичну інфрастурктуру України. Країна-агресорка перейшла до нової тактики обстрілів енергосистеми.

Про це розповів перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов у етері телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також "Один із найбільш підготовлених ударів": Міненерго розкрило деталі масованої атаки 10 жовтня

До якої тактики вдається ворог?

Росія змінила підхід до атак на українські енергетичні об'єкти. Зараз ворог обирає одну область, по якій завдає ударів.

Якщо 2 – 3 роки тому вони обирали великі об'єкти передачі електроенергії та били по них практично одночасно, то зараз працюють від регіону до регіону,

– сказав Некрасов.

Тактика спрямована на виснаження енергосистеми у холодну пору року. Некрасов додав, що наразі важливим є залучення місцевих адміністрацій, ДСНС і енергетичних компаній до ліквідації наслідків. Аварійні бригади працюють постійно, щоб максимально швидко заживити усіх споживачів.

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев у коментарі 24 Каналу вже зазначав, що Росія останнім часом змінила підхід до атак на енергосистему. Якщо раніше ворог бив по великих об'єктах та обладнанню оператора системи передачі, то тепер обирає менші цілі.

Які наслідки останніх атак на енергетику?