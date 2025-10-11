Атаки росіян на енергетику: у Міненерго розповіли про нову тактику обстрілів України
- Росія змінила тактику атак на українську енергетичну інфраструктуру, зосереджуючись на одній області за раз.
- До ліквідації наслідків залучають місцеві адміністрації та аварійні бригади.
Останніми тижнями зросла кількість російських атак на енергетичну інфрастурктуру України. Країна-агресорка перейшла до нової тактики обстрілів енергосистеми.
Про це розповів перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов у етері телемарафону, передає 24 Канал.
До якої тактики вдається ворог?
Росія змінила підхід до атак на українські енергетичні об'єкти. Зараз ворог обирає одну область, по якій завдає ударів.
Якщо 2 – 3 роки тому вони обирали великі об'єкти передачі електроенергії та били по них практично одночасно, то зараз працюють від регіону до регіону,
– сказав Некрасов.
Тактика спрямована на виснаження енергосистеми у холодну пору року. Некрасов додав, що наразі важливим є залучення місцевих адміністрацій, ДСНС і енергетичних компаній до ліквідації наслідків. Аварійні бригади працюють постійно, щоб максимально швидко заживити усіх споживачів.
Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев у коментарі 24 Каналу вже зазначав, що Росія останнім часом змінила підхід до атак на енергосистему. Якщо раніше ворог бив по великих об'єктах та обладнанню оператора системи передачі, то тепер обирає менші цілі.
Які наслідки останніх атак на енергетику?
В Одеській області вночі 11 жовтня через російську атаку зникло світло в багатьох населених пунктах. Уже станом на 10:40 енергетики відновили електропостачання понад 240 тисячам домогосподарств.
У Києві після масованого обстрілу 10 жовтня світло повернули більш ніж 800 тисячам родин. Триває ліквідація локальних пошкоджень. Система водопостачання столиці працює стабільно.
Станом на ранок 11 жовтня у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях скасували аварійні відключення електроенергії.