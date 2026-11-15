Российские "Шахеды" поражают подстанции из-за ограничения скорости работы Starshield, – Зеленский

Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Adv

популярные видео

Как ограничения Starshield влияют на защиту украинской энергетики?

По словам Зеленского, российские войска целенаправленно атакуют украинские подстанции ударными беспилотниками. Часть этих атак достигает цели из-за ограничений скорости работы терминалов Starshield вблизи линии фронта и на временно оккупированных территориях.

Президент пояснил, что украинские дроны-перехватчики теряют связь с операторами, когда разгоняются до 161 километра в час. Из-за этого они не могут догнать скоростные российские "Шахеды".

Рассчитываем, что эти ограничения будут сняты. От этого напряжения зависит защита жизней и украинской энергетики перед зимой– подчеркнул Зеленский.

По его словам, Министерство иностранных дел, Министерство обороны и Офис Президента уже получили поручение максимально тесно сотрудничать с американской стороной и компанией SpaceX для решения этой проблемы.

Зеленский подчеркнул, что Украине необходима поддержка партнеров для усиления защиты от российских воздушных атак.

Реклама

Сколько дронов и ракет Россия запустила по Украине за неделю?

Президент также сообщил, что только в течение этой недели российские войска применили против Украины более 2300 ударных беспилотников, 1590 управляемых авиабомб и 15 ракет различных типов.

В ночь на 15 ноября и утром россияне провели атаку на энергетическую инфраструктуру Запорожья, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской областей.

Кроме того, под ударами оказались объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Российские войска также провели атаки на Донецкую и Киевскую области.

По словам Зеленского, в результате этих ударов известно о 16 пострадавших.

Что известно о ограничении работы Starshield?

Накануне, 14 ноября, Зеленский заявил, что ограничения работы Starshield, по информации украинской стороны, ввела компания SpaceX. Президент назвал это плохим политическим решением и подчеркнул необходимость возобновления полноценной работы системы. В то же время в SpaceX отрицали, что вносили какие-либо изменения в ограничения.

Кроме того, 12 ноября советник президента Сергей Бескрестнов сообщил, что из-за ограничений связи возникли проблемы не только с дронами-перехватчиками, но и с украинскими вертолетами, преследующими российские "Шахеды".