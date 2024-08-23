Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. По его словам, носители ракет и бомб, то есть самолеты, с военной точки зрения наиболее эффективно уничтожать именно на аэродромах.

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Не эскалация войны, а путь к ее завершению

Иван Гаврилюк объяснил, что необходимо постоянно и акцентировано снижать военный потенциал российской армии. Он добавил, для этого надо целиться высокоточными и дальнобойными ракетами по арсеналам врага в тылу, уничтожать запасы снарядов, горючего и техники.

Это наиболее эффективная тактика ведения войны, учитывая военные преимущества россиян. Это наиболее прагматичный и действенный способ посадить россиян за стол переговоров на наших условиях. Эффективные инструменты войны – дальнобойное оружие и снятие барьеров, это ответ на главный вопрос нашего общества – когда завершится война?

– отметил первый заместитель министра обороны.

Иван Гаврилюк добавил, что дальнобойные средства поражения и снятие красных линий на удары вглубь России – это не угроза эскалации войны, а путь к ее завершению.

Именно дальнобойное оружие, авиация, мощная система ПВО быстрее приблизят тот момент, когда в Кремле окончательно поймут, что росармия не может достичь успеха в Украине, что цена войны слишком высока для России,

– подытожил генерал-лейтенант.

К слову, ранее в WSJ написали, что атаки украинских дронов на российские военные аэродромы становятся все большей проблемой для России. Эти удары могут заставить россиян передислоцировать свои самолеты вглубь страны.