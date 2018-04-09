Удерживаемые взбунтовались в СИЗО Николаева: женщинам рекомендуют не выходить на работу

8 апреля в следственном изоляторе Николаева около 50 заключенных отказались после прогулки заходить в свои камеры по распоряжению администрации заведения.

Об этом сообщает ресурс "Преступности.НЕТ" со ссылкой на источники в пенитенциарной службе.

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Отмечается, что утром около 50 человек вышли на прогулку, а после отведенного на это времени отказались возвращаться в свои камеры. По словам собеседника издания, некоторые из удерживаемых имели признаки наркотического и алкогольного опьянения.

Как подчеркивается, организатором бунта является гражданин Грузии Артур Саядов, который подозревается в совершении ряда краж.

"Из-за неповиновение находящихся дежурные подняли тревогу и сообщили о том, что происходит, Нацполицию. Также администрация пытается вызвать в СИЗО всех сотрудников учреждения и ведет переговоры с подозреваемыми. Кроме того, администрация изолятора не может привлечь полицию или спецназовцев для прекращения беспорядков – план на следующие действия должны согласовать в Минюсте, курирующем пенитенциарную службу", – говорится в сообщении.

Журналисты также отметили, что ряд подозреваемых нарушает порядок и оскорбляет сотрудников СИЗО уже в течение двух недель, в связи с чем руководство заведения рекомендовало женской части коллектива не выходить на работу.

К слову, в Нацполиции области подтвердили информацию, что на линию 102 из СИЗО поступил сигнал об отказе нескольких десятков подозреваемых заходить в камеры. Кроме того, днем ​​вокруг изолятора находились сотрудники патрульной полиции в экипировке, чтобы помешать возможным попыткам подозреваемых убежать с территории СИЗО.

Информации о раненых и пострадавших нет.

Напомним, в начале февраля в Замковой колонии в Изяславе, что на Хмельнитчине, заключенные устроили протесты и объявили голодовку.