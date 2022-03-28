Почти месяц в городе нет водоснабжения. Однако эту проблему частично решили.

Заметьте Около 200 тысяч человек в Донецкой области не имеют доступа к воде, – ООН

В Угледаре работали водовозы

В ГСЧС рассказали, что почти с начала войны в Угледаре не было воды.

Чтобы не создавать катастрофу в виде отсутствия воды, 26 марта был организован ее подвоз в город,

– отметили спасатели.

Все горожане смогли прийти и набрать необходимое количество воды на дом.

В Угледаре спасатели организовали подвоз воды в город / Фото ГСЧС



Спасатели организовали подвоз воды в город / Фото ГСЧС



Все желающие смогли набрать необходимое количество воды / Фото ГСЧС