Почти месяц в городе нет водоснабжения. Однако эту проблему частично решили.
Заметьте Около 200 тысяч человек в Донецкой области не имеют доступа к воде, – ООН
В Угледаре работали водовозы
В ГСЧС рассказали, что почти с начала войны в Угледаре не было воды.
Чтобы не создавать катастрофу в виде отсутствия воды, 26 марта был организован ее подвоз в город,
– отметили спасатели.
Все горожане смогли прийти и набрать необходимое количество воды на дом.
В Угледаре спасатели организовали подвоз воды в город / Фото ГСЧС
Спасатели организовали подвоз воды в город / Фото ГСЧС
Все желающие смогли набрать необходимое количество воды / Фото ГСЧС