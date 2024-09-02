Об этом в эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Что происходит на фронте

По словам военного эксперта, угледарское выступление для россиян, как кость в горле.

Ведь от Угледара 80 километров до Мариуполя. Несколько десятков километров до Волновахи,

– отметил Роман Свитан.

"Также несколько десятков километров до железнодорожного моста через реку Кальмиус, что сейчас соединяет железнодорожную ветку из Ростова в Волноваху, Мариуполь и далее на Пологи, на Токмак", – добавил эксперт.

Угледарское направление / Скриншот из видео

Он пояснил, что угледарский гарнизон – это серьезный кирпич в нашей обороне. Именно поэтому россияне сейчас будут пытаться различными методами, включая лобовые атаки, снести наш гарнизон.

"Хотя основная задача для его вытеснения вытеснить – это заход в тыл. То есть то, что они сейчас делают, пытаясь выйти на Покровск", – рассказал военный эксперт.

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Роман Свитан отметил, что россияне уже нарисовали рубеж перехвата, где будет реальная линия боевого столкновения. Как раз где-то вдоль Сейма она и будет.

Если уже пошел оперативный прорыв, а у нас он есть на несколько десятков километров, ведь вышли на оперативные пространства, – то с точки зрения военной логики выбирается определенный рубеж обороны. Он уже должен быть географически выстроен: или высоты, или река.

"Мы сейчас находимся на высотах – там они нас уже не перехватят. Как раз мы зашли на ту высоту, которая идет в низину в сторону Курчатова, Курская – там уже идет Сейм. Вот они нас пытаются перехватывать вдоль Сейма", – разобрал военный эксперт.