Уго Чавес – самый яркий правитель стран Латинской Америки

Как бывший десантник возглавил страну с крупнейшими залежами нефти в Латинской Америке? Какие рекорды установил на посту президента и кто из мировых селебрити помогал ему отбеливать люмпенский имидж. В программе "Диктаторы" – Уго Чавес.

Он единственный из диктаторов, кто имел свою радио- и телепередачу. Каждое воскресенье общался в прямом эфире с аудиторией. Выступления его заводили. Тем более президент хотел самостоятельно отвечать на упреки оппонентов. Частные медиа нещадно критиковали его поведение и социальные инициативы. "Каудильо" обвиняли в узурпации власти, подтасовывании изменений в конституцию и референдумов, чтобы дольше оставаться у власти. Чтобы не выглядеть тираном, Чавес закрыл только один телеканал, формально – за нарушение лицензионных правил. Кроме того, решил самостоятельно выходить в эфир.

Мировой рекорд среди президентских речей тоже принадлежит ему. Однажды он затянул прямой эфир на более чем 8 часов. Ораторский талант Чавеса заносил его очень далеко. В январе 2012 года на ежегодном обращении к парламенту он не слезал с трибуны практически 11 часов.

Венесуэле Бог подарил большие залежи нефти. Экспорт "черного золота" приносит до 80% доходов в местную экономику. Следовательно, в 1970-х начались золотые годы. После того. как страны ОПЕК заморозили продажу нефти в США, их место заняли поставщики из Каракаса. И хотя Венесуэлу в шутку стали называть "Саудовской", она не воспользовалась шансом выпрыгнуть из рейтинга "стран третьего мира".

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Нефтяные деньги оседали в карманах отдельных бизнесменов и не вкладывались в экономику страны. К концу 90-х общество было сильно поляризовано. Олигархи на промышленной отрасли "стригли купоны", с другой стороны рядовые венесуэльцы преимущественно нищенствовали. Разграничение проходило также по линии происхождения. Представители "большого бизнеса" в основном были креолами или "белыми" и отличались этим от бедных земляков индейского происхождения. В конце 90-х Венесуэла переживала экономический кризис, для преодоления которого приходилось идти на непопулярные реформы, еще больше затягивать пояса из-за новой системы налогов, предложенных в обмен на кредиты международных организаций.



Совокупность этих факторов была волной, которая вынесла к победе на выборах "Движение за пятую республику" Уго Чавеса. Правда, перед этим он успел два года побывать за решеткой, поплатившись за неудачный военный переворот.

Тюрьма для него закончилась быстро, и за два года бунтовщика освободили досрочно. На свободе он создал партию с которой в 99-м выиграл выборы. Люди повелись на пламенные речи бывшего десантника, который обещал борьбу "за все хорошее против всего плохого". Для индейцев он был родным еще и из-за использования в политической символике красного цвета. Сказывалось индейское происхождение, прадед повстанец и революционные идеи с характерными багровыми знаменами. Чавес основал "Движение Пятой Республики", которое назвал Боливарианским в честь Симона Боливара, сражавшегося за независимость Южной Америки от Испании.

Главным недостатком его правления были притеснения и ограничения свободы слова. Но он не уничтожал оппозицию, а на выборах выигрывал без видимых нарушений. Это признавали международные наблюдатели. Свобода слова не очень волновала венесуэльцев, которым больше дела было до того, чтобы прокормить свои семьи. Эти настроения подтвердил переворот. В 2002 году Чавеса попытались сместить с помощью военных.

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Но после двух дней генералы "дали заднюю", испугавшись массовых протестов в защиту Чавеса, которые начались по всей стране. И эль-команданте вернулся. Теперь его политика стала более жесткой, а роль главного врага выпала США. "Каудильо" имел основания обвинять ЦРУ в поддержке путчистов. Тем более, Вашингтон первым признал новую власть Кармона Эстанге.

Президент назло американцам усилил связи с Кубой. В обмен на нефть Гавана прислала в Венесуэлу 10 тысяч врачей для работы в отдаленных и бедных районах страны. Чавес не был бы собой без шоу-программы. Поэтому вместе с Фиделем Кастро они вышли на бейсбольный матч. Дружба с кубинскими коммунистами была только первым вызовом для Америки. Каракас начал собирать по миру всех, кто затаил обиду на Белый Дом. Нефтедоллары вливались во все проекты, которые соглашались с главным лозунгом Чавеса: "Призывы призывами, но бизнес – это бизнес".

При всей показной ненависти к Америке, Соединенные Штаты были крупнейшим покупателем венесуэльской нефти. Больше всего нефти Уго Чавес продавал "проклятым янки". Политические оппоненты часто обвиняли его в невежестве. Чавес позволял себе доселе неслыханные вещи. Джорджа Буша обозвал пьяницей, экс-премьера Великобритании – "империалистической пешкой". А Хиллари Клинтон, которая обвинила его в нежелании диалога со Штатами, даже спел песню.

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Легендарной стала его перепалка во время Иберо-американского саммита в 2007 году. Испанский премьер Сапатеро предложил Чавесу быть более дипломатичным и не перебивать. Утихомирить индейца попытался король Испании Хуан Карлос. Но останавливаться он не собирался. Время монархов прошло, кричал команданте, посылая молнии на Лондон.

Его грубоватый стиль был способом отмежеваться от мировой организации. Это объясняло трудности внутри страны. После того, как оскорбления в эфире перестали быть чем-то чрезвычайным, президент придумывал новые оригинальные причины показать себя в положительном для люмпенов свете. На одном из саммитов Латинской Америки он выступил в защиту боливийских фермеров. За это под аплодисменты получил в награду от тамошнего президента Моралеса немного листьев коки. Среди заокеанских друзей Чавеса были Иран и Беларусь. С Ахмадинежадом он вообще планировал разрабатывать атомное оружие.

После того как Лукашенко дал Чавесу покататься на тракторе, Каракас закупил у Минска огромную партию техники и подписал золотые контракты с белорусскими строителями. Они до сих пор строят дешевое социальное жилье для венесуельцив. Главным кумиром Уго Чавеса был Симон Боливар. Его сабля – эспада, один из главных символов боливарианской революции – в руках Чавеса приобрела магический символизм.

Отбелить репутацию невежды и спонсора терроризма должны были специальные знаменитости. Вчерашние звезды и те, для кого деньги не пахнут. Особое наслаждение команданте получал, когда антиамериканские лозунги звучали из уст американцев. Среди гламурных звезд, побывавших в Каракасе, – Наоми Кэмпбелл. Целый фильм о великом "Либертадорес" снял Оливер Стоун. Тот самый голливудский демиург, которому доверили создание заказных фильмов о Фиделе Кастро и Путине.

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Эру Уго Чавеса оборвал рак. Он и в этом обвинил ЦРУ. Мол, это американцы заражают онкозаболеваниями неудобных лидеров Латинской Америки. Подобные диагнозы подтвердились у президента Аргентины Фернандес де Киршнер, президентов Бразилии Лула да Сильвы и Русеф. Чавес лечился на Кубе, но болезнь в 2013 году взяла свое. Прощание с ним стало самым массовым событием современной истории Венесуэлы. А странности, связанные с фигурой "Либертадорес", продолжились и после его смерти.

В университетах ввели новый предмет изучения его идей, а некоторые даже предлагают клонировать Уго Чавеса из его ДНК. Образ красного "каудильо" до сих пор для многих венесуэльцев остается незаменимым идолом и символом уже новой борьбы.