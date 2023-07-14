Взрывы прогремели в Кривом Роге, пишет 24 Канал. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

Читайте также На спасение есть считанные минуты: что известно об "Искандерах", которыми Россия атакует Украину

02:39 В море находятся два ракетоносителя. Залп – до 12 "Калибров". В сложных погодных условиях происходит боевая работа сил противовоздушной обороны. Враг атакует ударными беспилотниками на фоне сильной грозы,

– отметили в ОК "Юг".

02:38 СМИ сообщают, что в Одесской области работает ПВО.

02:33 Донецкая область – активность вражеской тактической авиации.