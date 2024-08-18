Об угрозе ударов предупредили Воздушные силы ВСУ 18 августа вечером, в 23:44.

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"Внимание! Угроза баллистики с севера", – говорится в сообщении.