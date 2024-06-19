Командир второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук сказал в интервью УП, что, согласно разведывательным данным, оккупанты в Харьковской области хотят создать 20-километровую зону, чтобы сделать невозможным наступление украинских подразделений на Белгородщину и на другие соседние области. По словам бойца, это не значит, что враги не пошли бы дальше, пишет 24 Канал.

Смотрите также Россияне в окружении в Волчанске, бои под Кременной: как изменилась линия фронта за неделю

Какая цель россиян на Харьковщине

Дмитрий Кухарчук рассказал, что вопрос еще в таком термине как развитие успеха. Он вспомнил, что во время Бахмутской наступательной операции ему ставили задачи на взятие взводного опорного пункта, а получалось так, что бойцы под вечер брали ротный опорный пункт.

Два отделения заскочили на взводный опорный пункт. Противник увидел это и начал убегать. В данной ситуации что я мог сделать? Я мог подождать, подтянуть дополнительные силы. У меня было еще два отделения. В результате три отделения взяли весь ротный опорный пункт,

– вспомнил военный.

То есть он объяснил, что можно было бы ожидать, что противник продвинется на 20 километров и не пойдет дальше.

"Но противник, если не почувствует сопротивления, дойдет до Днепра и дальше. Поэтому любой план – это план-минимум", – уточнил командир.

Какие есть угрозы от россиян для Харькова

Дмитрий Кухарчук рассказал, что угроза для Харькова существует. Правда, в ближайшей перспективе он ее не видит.

В ближайший месяц для города Харьков я не вижу угрозы, а в ближайшие полгода – вижу,

– сказал командир второго батальона Третьей штурмовой бригады.

В ответ на вопрос, что нас ждет впереди, военный сказал: "... дай Бог, чтобы были какие-то черные лебеди, которые пролетят и все-таки будут иметь силу для каких-то изменений".

Те тенденции, которые существуют сегодня, нам ничего хорошего не предвещают. Тенденции могут меняться, но на сегодня они негативные. Однако я думаю, что у нас еще есть запал для борьбы, и есть много людей, которые готовы бороться,

– заверил военный.

Он добавил, что просто так врагу Украину мы не отдадим. Также он призвал хохлов просыпаться и становиться украинцами.