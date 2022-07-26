Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он предполагает, что мешки для трупов беларусь может закупать не для вторжения против Украины. Хотя может быть все.

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Зачем беларусе покупать мешки для трупов

По словам Жданова, беларусь уже в 13 раз продлила так называемую внезапную проверку боевой готовности. Эти учения будут продолжаться до 31 июля.

Он отмечает, что во время военных сборов всегда увеличивается риск травматизма и гибели личного состава. Поэтому вполне реально, что они пополняют соответствующие запасы.

Впрочем, следует рассматривать все варианты. Может быть, эти мешки для трупов закупают для последствий потенциального вторжения белорусской армии в Украину. Жданов считает, что такая возможность существует.

Вполне вероятно, что они просто пополняют запасы. Хотя не исключаю, что может когда-нибудь лукашенко отважится отдать приказ на вторжение белорусской армии. Угроза – 50 на 50. Но для лукашенко это будет самый плохой приказ в жизни, – отметил Олег Жданов.

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Напомним, по данным журналистов, беларусь собирается закупить тысячу мешков для транспортировки трупов. Они обнародовали ответ компаний на подобный запрос от минобороны страны.

25 июля со стороны беларуси прилетели 2 беспилотника на Волынь, которые проводили воздушную разведку. Силам ПВО удалось уничтожить оба вражеских аппарата. Однако обломки повредили один из жилых домов: 1 человек погиб, еще 5 – пострадали. Среди них – 3 детей.