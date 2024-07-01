Война в Украине дала Эстонии определенный опыт, который помог ей подготовить собственные силы. Такое мнение высказал высокопоставленный эстонский командир, полковник Мати Тикерпуу.

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Сколько Эстония может противостоять России

По словам главы одной из двух армейских бригад Эстонии, страна НАТО, которая имеет общую сухопутную границу с Россией, "смогла бы противостоять вторжению в течение нескольких недель". По его словам, этого будет достаточно, пока не прибудет подкрепление союзников.

В Эстонии, население которой составляет всего 1,4 миллиона человек, расходы на оборону в 2024 году составят более 3% ВВП на фоне ухудшения отношений с Россией и из-за полномасштабного вторжения в Украину. Стоит отметить, что это значительно превышает взносы большинства стран НАТО. Относительно ВВП, Эстония также предоставила Украине больше военной помощи, чем любая другая страна.

В то же время, американские, британские и французские войска часто присутствуют на тренировочной базе, примерно в 10 милях от границы с Россией, что свидетельствует об активизации подхода НАТО к региону,

– говорится в материале.

Вторжение России в Украину в 2022 году помогло Эстонии определить приоритеты собственных сил,

Возможно ли нападение России

Согласно недавнему отчету эстонской разведки, Россия планирует разместить у границы почти 40 000 военных в течение ближайших лет.

В интервью в феврале этого года Мати Тикерпуу сказал, что "ничего нельзя исключать", когда речь идет о подготовке к возможному нападению России.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что потенциальными целями для агрессии могут стать Эстония и Латвия, где значительная часть населения является русскоязычной. Москва может использовать это как повод для вторжения, утверждая о защите своих граждан от притеснений.