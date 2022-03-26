Ермак заявил, что победу Украины приближают два фактора: устойчивость украинцев и оружие (Javelin, Stinger, Mark-19 и т.д.).

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Ермак об оружии и войне

В то же время глава ОП подчеркнул, что эффективность даже сверхсовременного стрелкового и переносного оружия имеет ограниченный характер. Ермак подчеркнул, что оборонная война Украины против России может превратиться в партизанскую.

По его словам, этого можно избежать благодаря полноценному ленд-лизу и тяжелому вооружению – дальнобойной артиллерии, системам залпового огня.

Что такое Лэнд-лиз Это программа США, в рамках которой американцы частично на безвозмездной основе передавали своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье, включая нефтепродукты.