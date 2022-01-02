Зафіксовано зосередження військ та накопичення бойової техніки 2-й, 6-1, 41-ї 58-ї та 1-ї танкової армій. Росіяни розгортають нові військові бази для зберігання техніки. Характерно, що в деяких випадках перекидається техніка військових частин, а більшість особового складу залишається у своїх пунктах дислокації.

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Дії Росії

Важливо згадати, що в квітні 2021-го Росія перекидала до наших кордонів з'єднання тільки 41-ї та 58-ї армій та Повітряно-десантних військ. Наразі російські десантники – ударна частина російської армії, залишається на своїх базах, вони вже відпрацювали розгортання у квітні, і можуть бути швидко застосовані.

Натомість ворог відпрацьовує розгортання трьох нових армій. Важливо зазначити, що фактично 1-ша танкова армія виступає як стратегічний резерв ЗС РФ так само як і десантники. Таким чином, протягом 2021-го року Росія значно посилила своє угруповання на кордонах з Україною, і відпрацювала розгортання своїх мобільних сил підвищеної готовності.

Росія посилює присутність біля українських кордонів, рівень загрози та рівень здатності до швидких наступальних дій значно посилюється. Росія посилює свої спроможності для здійснення раптового ракетного удару звичайними видами озброєнь.

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Росії потрібен час

Разом з тим, для проведення наземної наступальної операції проти України Росії потрібен час, пересування російських військ ретельно відслідковуються розвідкою НАТО. Тому раптового наземного наступу найближчим часом не буде.

Разом з тим, варто відзначити: ситуація загрозлива, Росія чинить військовий тиск, і цей тиск буде тільки посилюватись, через відмову РФ вивести війська з Донбасу та звільнити Крим.

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