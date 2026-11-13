Риск лишиться помощи в Европе: политолог заявил о провале Украины в информационной войне

В Европе угасает внимание к войне в Украине / Getty Images
Политолог Виктор Таран указал на угрозу потери поддержки со стороны ключевых европейских союзников. Лидеры Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии уже заявили о невозможности предоставить финансирование.
Об этом эксперт рассказал в эфире 24 Канала.
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Почему в Европе угасает интерес к войне
По его оценке, серьезные вызовы назревают и в других странах континента, поэтому Киеву следует срочно перейти к прямому взаимодействию с Великобританией, Норвегией и Италией. Для сохранения помощи государству необходимо кардинально изменить свой информационный подход.
Если СМИ об этом не написали, то для европейцев событие не произошло. Мы не показываем им реальный энергетический геноцид и последствия обстрелов, потому что перестали массово привозить иностранных журналистов и активистов
Он напомнил, что после освобождения Херсона правила работы иностранных СМИ в Украине подверглись существенным ограничениям. Это привело к заметному снижению внимания мировых изданий к войне и российским ударам по гражданской инфраструктуре.
Виктор Таран об информационной войне в Европе: видео
Проблема дипломатии и работа с общественностью
Среди ключевых системных проблем аналитик назвал отсутствие посла Украины в США, а также полное пренебрежение потенциалом гражданского общества. По его убеждению, усилий нескольких дипломатов недостаточно для качественной передачи информации партнерам.
Мы не вытащим коммуникацию усилиями лишь нескольких дипломатов. Нужно задействовать ветеранские, медицинские и культурные сообщества, блогеров, а также запускать горизонтальную коммуникацию между учреждениями здравоохранения и благотворительными организациями
Эксперт подчеркнул, что только активное привлечение общественных движений позволит сохранить и усилить международную поддержку Украины в 2026 году.
Ранее, в ноябре 2026 года, секретарь СНБО Игорь Клименко также отмечал, что государство и проиграла в информационном плане т процесс мобилизации.
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