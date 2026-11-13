Риск лишиться помощи в Европе: политолог заявил о провале Украины в информационной войне

Об этом эксперт рассказал в эфире 24 Канала.

Adv

популярные видео

Почему в Европе угасает интерес к войне

По его оценке, серьезные вызовы назревают и в других странах континента, поэтому Киеву следует срочно перейти к прямому взаимодействию с Великобританией, Норвегией и Италией. Для сохранения помощи государству необходимо кардинально изменить свой информационный подход.

Если СМИ об этом не написали, то для европейцев событие не произошло. Мы не показываем им реальный энергетический геноцид и последствия обстрелов, потому что перестали массово привозить иностранных журналистов и активистов– подчеркнул Виктор Таран.

Он напомнил, что после освобождения Херсона правила работы иностранных СМИ в Украине подверглись существенным ограничениям. Это привело к заметному снижению внимания мировых изданий к войне и российским ударам по гражданской инфраструктуре.

Виктор Таран об информационной войне в Европе: видео

Реклама

Проблема дипломатии и работа с общественностью

Среди ключевых системных проблем аналитик назвал отсутствие посла Украины в США, а также полное пренебрежение потенциалом гражданского общества. По его убеждению, усилий нескольких дипломатов недостаточно для качественной передачи информации партнерам.

Мы не вытащим коммуникацию усилиями лишь нескольких дипломатов. Нужно задействовать ветеранские, медицинские и культурные сообщества, блогеров, а также запускать горизонтальную коммуникацию между учреждениями здравоохранения и благотворительными организациями– отметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что только активное привлечение общественных движений позволит сохранить и усилить международную поддержку Украины в 2026 году.

Ранее, в ноябре 2026 года, секретарь СНБО Игорь Клименко также отмечал, что государство и проиграла в информационном плане т процесс мобилизации.