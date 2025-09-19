Внимательно к тревогам: мониторинговые каналы предупредили об угрозе ракетного удара
- Мониторинговые каналы сообщают об угрозе ракетного удара по Украине ночью 20 сентября.
- Активность наблюдается на аэродроме "Энгельс".
Ночью 20 сентября Россия может ударить по Украине ракетами. О вероятной опасности сообщает ряд мониторинговых каналов.
В течение ночи есть угроза боевого вылета Ту-95/160/22, передает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.
Что известно об угрозе ракетного удара по Украине?
В частности, наблюдается активность на аэродроме "Энгельс". Также отмечены коммуникации пунктов управления стратегической авиации россиян на боевой частоте. Зафиксированы действия оккупантов, которые свидетельствуют об их подготовке к ракетному удару.
Мэр Ивано-Франковска Роман Марцинкив тоже предупредил о возможном обстреле ночью.
Реагируем на возможные тревоги ночью! Может быть громко!
– написал мэр.
По состоянию на 18 сентября вблизи Украины находились 6 вражеских бортов Ту-95МС и 3 Ту-160 на трех авиабазах: "Оленья", "Энгельс-2" и "Дягилево".
Что известно о последних российских атаках ракетами?
- Вечером 19 сентября в Киевской области услышали сильные взрывы. Враг использовал для удара по региону баллистические ракеты.
- Ночью 10 сентября противник нанес комбинированный удар по Украине. Россияне использовали 458 средств воздушного нападения, среди них 42 крылатых/авиационных ракеты Х-101/"Калибр"/Х-59 (69) и одна баллистическая. В результате атаки на Житомирскую область погиб один человек и пятеро получили ранения.
- В ночь на 7 сентября Россия осуществила самую массированную атаку с начала полномасштабного вторжения, выпустив 810 дронов и 13 ракет. Один из снарядов попал в здание Кабмина.