Угрозами родителям Пробачая пытаются заставить подписаться под сфальсифицированным обвинением

Неизвестные угрожали родителям сотрудника компании "Снэк Экспорт" Дениса Пробачая, чтобы он признал несуществующую вину, а утверждение судом соглашения со следствием подставного гражданина Джабраилова является аферой для легализации этих сфабрикованных обвинений.

Об этом говорится в заявлениях компании и адвоката Дениса Пробачая Романа Белухи, пишут "Украинские новости".

"Несмотря на то, что Денис Пробачай сейчас освобожден из следственного изолятора и ждет направления его дела в суд, коррумпированные силовики продолжают на него сильнейшее давление. Недавно к 70-ти летнему отцу Дениса Пробачая, проживающему в г. Краматорск, приходили мужчины, которые представлялись работниками правоохранительных органов и требовали уговорить сына признать несуществующую вину в этом уголовном производстве, иначе он может никогда не увидеть своего сына", – сказал адвокат.

Как стало известно, приговором Заречного суда г. Сумы по делу №591/1186/18 от 29.03.2018 г. утверждено соглашение о признании виновности между прокурором и обвиняемым гр. Джабраиловым.

Как утверждают в компании "Снэк Экспорт", цель – распространить в информационном пространстве ложные обвинения против честного украинского производителя и каким-то образом привязать к ДНР или ЛНР.

Согласно тексту, размещенному на сайте Судебная власть Украины, указанная сделка со следствием непосредственно касается компании ООО "Снэк Экспорт", поскольку содержит в себе ссылку на якобы наличие неофициальных трудовых отношений с обвиняемым в этом деле Джабраиловым, который будто бы "при неустановленных следствием обстоятельствах" исполнял обязанности представителя компании на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и якобы продвигал продукцию ООО "Снэк Экспорт" на этих территориях.

В "Снэк Экспорт" подчеркнули, что гр. Джабраилов, который, очевидно, подыгрывает следствию из собственных побуждений, никогда не работал в этой компании и не получал от нее никаких средств, как в виде заработной платы так и в виде каких-то других платежей.

Компания ООО "Снэк Экспорт" с момента оккупации Донбасса российским агрессором не имела на этих территориях ни своих представительств, ни своих представителей,

– отмечают представители украинского производителя снэковой продукции.

В компании намерены обжаловать эту и другие действия следственных и судебных органов, которые сознательно или даже несознательно наносят вред деловой репутации ООО "Снэк Экспорт". В компании выразили уверенность, что коррупционные мотивы незаконного преследования со стороны силовых структур будут со временем доказаны и нарушители закона будут наказаны.

"Хочу акцентировать внимание общества: никакого реформирования правоохранительной и судебной системы Украины не произошло, мы, к сожалению, возвращаемся в советские времена, когда с человека выдавливали "разоблачительные" показания против себя любыми путями и методами", – сказал адвокат Роман Белуха.