Зокрема в тому, хто запропонує розбомбити більше українських міст. А також – вбити більше українських громадян.

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Депутат Державної думи Росії від партії "Єдина Росія" Олександр Бородай днями взагалі дійшов до того, що порівняв українців з тарганами, яких треба знищувати.

Раніше російські депутати використовували здебільшого риторику Третього рейху, тези про:

розділений єдиний народ;

вкрадену російську землю;

неповноцінні сусідні держави, які не мають права існувати.

Тепер вже скотилися до рівня африканських людоїдських режимів. Аргументація, яку використовує депутат від "Єдиної Росії" точно копіює заклики до масових вбивств, що лунали під час геноциду в Руанді майже 30 років тому.

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Екскурс в історію

Маленький екскурс в історію для тих, хто не знає, про що мова. В Африці є така держава – Руанда, населення якої містить загалом 2 етноси:

тутсі;

хуту.

У 1994 році уряд цієї країни, який складався з хуту, організував масову різанину представників народу тутсі. Водночас ЗМІ, які належать уряду, також закликали до геноциду і називали тутсі "тарганами", яких треба знищувати.

Тепер цією термінологією кровожерливих дикунів користуються депутати російського парламенту.

До речі, російський президент також днями заговорив про геноцид. За словами Путіна, геноцид йому нагадує те, що зараз відбувається на Донбасі.

Путін не уточнив, хто саме здійснює геноцид мешканців Донбасу. Але цього і не потрібно. Адже факти є очевидними.



За геноцид на Донбасі відповідальна партія Путіна / Фото партії "Єдина Росія"

Схід України страждає від Росії

Донбас справді страждає від безглуздої війни, стрімко втрачає населення і занурюється у прірву розрухи та злиднів. Тільки це відбувається лише з тією його частиною, яка перебуває під контролем росіян.

Водночас не просто якихось абстрактних росіян, а представників тієї самої "Єдиної Росії". Як ми пам'ятаємо, лідерів бойовиків зовсім недавно урочисто прийняли до лав цієї політичної сили.

Отже! Тепер відповідальність за все, що відбувається в тимчасово окупованих Росією територіях, цілком офіційно лежить на партії Путіна.

На підконтрольній Україні території жодного геноциду немає. Там, куди не дійшли так звані "захисники російськомовного населення", панує цілком нормальне, мирне життя. Без комендантської години, беззаконня та зінданів.

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Тож якщо на Донбасі справді відбувається геноцид, то відповідальні за нього зовсім не українці, а російські депутати від "Єдиної Росії", що заговорили словами африканських військових злочинців