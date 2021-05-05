Верховный суд открыл производство из-за угрозы Портнова прокурору "вы*бать собачий рот"
Одиозный Андрей Портнов угрожал прокурору Александру Божко "вы*бать в тупой собачий рот". Дело об этих угрозах наконец сдвинулось с места, и Верховный суд открыл производство.
Источник:фейсбук Романа Маселко
Как рассказал член правления Фонда DEJURE Роман Маселко, в суде удалось предоставить достаточное количество доказательств. К тому же дело имеет значительный общественный резонанс.
Ранее Апелляционный суд отказал Портнова по делу о пересмотре учебников по истории
Дело против Портнова таки открыли
Важно отметить, что прежде чем дело открыл Верховный суд, прокурору Божко и адвокатам пришлось пройти ряд процессуальных "кругов ада".
Божко подал в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры жалобу, но там отказались даже открыть дисциплинарное производство. Обоснование – нет доказательств, что Телеграм Портнова действительно принадлежит самому Портнову.
Мы обжаловали слепоту КДКА. Окружной админсуд Киева прогнозируемо отказал. Шестой апелляционный поддержал решение ОАСК и даже заявил, что его решение окончательное и обжалованию не подлежит,
– рассказал Роман Маселко.
Однако юристы подали кассацию, и 29 апреля Верховный суд таки открыл производство. Как дело будет разворачиваться дальше – будет интересным кейсом: накажут ли "авторитетного адвоката" покажут ли прецедент, когда любой сможет оскорблять прокуроров.
Информация с ЕГРСР / Картинки с фейсбуке Маселко
Маселко рассказывает: при рассмотрении дела Портнов уже не был таким смелым, и ни разу не то, чтобы не угрожал, но даже не открыл свой рот.
Портнов против Божко
- В начале 2019 года прокурор Александр Божко активизировал расследование о возможном незаконном обогащении, злоупотреблении полномочиями и присвоение имущества Андреем Портновым.
- Прокурор сразу получил от политика сообщение с угрозами, чтобы его дело закрыли. Портнов тогда прославился выражением про "собачий рот", которое позже позаимствовал Александр Дубинский.
- Очевидно, так он стремился запугать прокурора и заставить его закрыть дело. Однако Божко не испугался, а задокументировал все эти угрозы и подал заявление о преступлении.
- ГБР зарегистрировало производства по 2 статьям уголовного кодекса и начало расследование, впрочем, в ГБР фактически ничего не сделали.
- Однако Божко не сдавался и пытался обжаловать дело.
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