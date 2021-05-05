Одиозный Андрей Портнов угрожал прокурору Александру Божко "вы*бать в тупой собачий рот". Дело об этих угрозах наконец сдвинулось с места, и Верховный суд открыл производство.

Как рассказал член правления Фонда DEJURE Роман Маселко, в суде удалось предоставить достаточное количество доказательств. К тому же дело имеет значительный общественный резонанс.

Ранее Апелляционный суд отказал Портнова по делу о пересмотре учебников по истории

Дело против Портнова таки открыли

Важно отметить, что прежде чем дело открыл Верховный суд, прокурору Божко и адвокатам пришлось пройти ряд процессуальных "кругов ада".

Божко подал в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры жалобу, но там отказались даже открыть дисциплинарное производство. Обоснование – нет доказательств, что Телеграм Портнова действительно принадлежит самому Портнову.

Мы обжаловали слепоту КДКА. Окружной админсуд Киева прогнозируемо отказал. Шестой апелляционный поддержал решение ОАСК и даже заявил, что его решение окончательное и обжалованию не подлежит,

– рассказал Роман Маселко.

Однако юристы подали кассацию, и 29 апреля Верховный суд таки открыл производство. Как дело будет разворачиваться дальше – будет интересным кейсом: накажут ли "авторитетного адвоката" покажут ли прецедент, когда любой сможет оскорблять прокуроров.

Информация с ЕГРСР / Картинки с фейсбуке Маселко

Маселко рассказывает: при рассмотрении дела Портнов уже не был таким смелым, и ни разу не то, чтобы не угрожал, но даже не открыл свой рот.

Портнов против Божко