В посте в социальной сети X министр подчеркнул, что решение проблемы с поражением объектов на территории России находится исключительно в руках московского руководства.

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Что сказал Сибига Путину

Глава МИД Украины отметил, что если Путину не нравятся удары Украины по его нефтеперерабатывающим заводам и военным кораблям, он может отдать приказ о прекращении войны.

Он также подчеркнул масштабные потери российской армии на линии фронта, которые так и не помогли агрессору достичь поставленных целей.

Не говоря уже о 432 000 российских солдатах, которых он потерял на поле боя в этом году, так и не приблизившись к целям своего вторжения. Очевидно, они его не волнуют. Хватит жаловаться. Завершите войну– подытожил Сибига.

Напомним, что ранее в этот день Владимир Путин пригрозил Украине новыми ударами в ответ на атаки по российским объектам топливно-энергетического комплекса. Он заявил, что Россия якобы не оставит такие действия без ответа.