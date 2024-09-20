Среди них Житомирщина, Харьковщина, Черниговщина и Днепропетровщина. Жителям этих областей рекомендуют избегать прогулок и проветривания помещений, передает 24 Канал.
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Какова ситуация с состоянием воздуха в городах Украины
Так, в Житомире фиксируют ухудшение качества воздуха. Утром там был определен красный (4) уровень загрязнения. Сейчас ситуация несколько улучшилась.
Справочно. 4 категория качества воздуха является неблагоприятной для чувствительных к загрязнению воздуха групп населения.
Местные СМИ говорят, что вероятной причиной ухудшения воздуха являются пожары в экосистемах Житомирщины.
Качество воздуха в Житомире: смотрите на карте
О значительной задымленности и запах гари в обществе также сообщила Балаклейская МВА.
Причиной этого стал лесной пожар, возникший вблизи цементного завода в Высокоборском лесничестве,
– уточнили там.
О загрязнении воздуха также сообщила Нежинский городской совет. Там ухудшение качества воздуха связано с пожарами в экосистемах района и в целом Киевской и Черниговской областей.
В городе самый высокий уровень загрязнения – опасный.
Загрязнение воздуха в Нежине: смотрите на карте
В Днепре также сообщают, что с самого утра 20 сентября в городе фиксируют смог, а местные жители жалуются на жжение в носу и горле, едкий воздух. Говорят, причиной мог стать Днепровский коксохимический завод. Некоторые датчики качества воздуха показывают желтый уровень загрязнения.
Справочно. Желтый уровень загрязнения указывает на приемлемое качество воздуха, но для чувствительных к загрязнению воздуха людей может существовать умеренное влияние на здоровье.
Загрязнение воздуха в Днепре: смотрите на карте
Плохое состояние воздуха также в Конотопе, Луцке и других городах Украины.
Актуальное состояние воздуха в Украине: смотрите на карте
Жителей регионов, где ухудшилось качество воздуха призывают:
- закрыть окна и двери,
- ограничить пребывание на улице, избегать прогулок и длительного пребывания на открытом воздухе,
- пить достаточное количество воды, чтобы вывести из организма вредные вещества.