В Киевской области ухудшилось качество воздуха: где зафиксировали загрязнение

Об этом сообщили в Киевской ОВА.

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Где в Киевской области ухудшилось качество воздуха?

По состоянию на утро 23 октября в Вишневом и Броварах уровень загрязнения воздуха мелкодисперсной пылью колебался от низкого до умеренного.

В ОВА отметили, что на качество воздуха в области влияют погодные условия. В частности, дождь и умеренный ветер способствуют оседанию пыли и перемешиванию воздушных масс.

В то же время высокая влажность и облачность могут замедлять рассеивание загрязняющих частиц. Из-за этого в отдельных районах, в частности после недавних обстрелов и задымлений, пыль может задерживаться в воздухе дольше.

В других населенных пунктах Киевской области превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в воздухе не зафиксировано.

Радиационная обстановка также остается в пределах нормы: уровень гамма-излучения соответствует естественному фону.

Как защититься от загрязненного воздуха?

Специалисты советуют жителям Вишневого и Броваров временно ограничить пребывание на улице и соблюдать простые рекомендации:

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Держать окна закрытыми.

Избегать длительного пребывания под открытым небом.

Пить достаточно воды.

При наличии очистителя воздуха включить его на максимальную мощность.

Особенно осторожными должны быть дети, пожилые люди и те, кто чувствительно реагирует на загрязнение воздуха. Мелкодисперсная пыль может раздражать дыхательные пути и вызывать дискомфорт.