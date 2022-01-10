Жандарм Центральной Азии

Первое, дословно: "Уроки должен извлечь и Узбекистан. По нашей информации, взгляды террористов брошены на Узбекистан".

Для понимания Зачем Кремлю новая версия "Варшавского договора"

Второе: "Нужно помочь Таджикистану военной техникой, как просит несколько лет Рахмон".

Кто следующий

Собственно, Узбекистану следует напрячься, поскольку следующим вполне может оказаться именно он?

Что до Таджикистана, то тут всё куда интереснее. Ведь именно с позволения Сергея Шойгу Таджикистан катализировал в 2021 году приграничный кризис с Кыргызстаном.

Теперь, шестерёнка Путина открыто призывает вооружать Таджикистан.

Интересно, где это оружие может быть задействовано через несколько лет, а то и раньше?

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