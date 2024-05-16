Ранее в сети появилось фото указа Минэкономики, согласно которому броню от мобилизации получили букмекерские конторы, рекламные агентства и компании с владельцами из США. Среди этих компаний, в частности, были Glovo, Favbet и Visa. Из всего списка связь с армией имеет только компания "Корт", которая занимается разработкой систем РЭБ и беспилотников. Поэтому, учитывая общественный резонанс, министерство отменило указ.

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Минэкономики отменило последний приказ о бронировании

Юлия Свириденко сообщила об отмене приказа на своей странице в фейсбук, отметив, что теперь решения будут приниматься отдельно по каждой из компаний.

Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании, будем разбираться в ситуации и анализировать решение по каждой компании отдельно. Эта ситуация стала дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса,

– сказала она.

Как эти компании оказались в списках на бронирование

По словам Свириденко, указанные компании обратились в профильное Министерство цифровой трансформации. После этого ведомство признало их критически важным на основании трех из семи критериев: отсутствие задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами Дия.Сити.

После этого Минцифры отправило списки военнообязанных в Генштаб для проверки.

На основе решения Генштаба списки обрабатываются Министерством экономики. В случае отсутствия правовых оснований для отказа принимается решение о бронировании работников. Мы понимаем, что бронирование специалистов – законное право бизнеса и возможность для страны в такое трудное время поддерживать нашу экономику налогами и сборами. Но этот вопрос также не должен раскалывать общество, особенно в такое трудное время,

– добавила она.

В Минэкономики пообещали провести обновление постановления, чтобы найти оптимальное решение, которое будет отвечать запросу военных, но одновременно даст возможность работать экономике.