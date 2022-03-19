Отобранная у врага военная техника уже не сюрприз для многих украинцев. Кое-кто забирает какие-то детали из машины "на хозяйство", но так делать не стоит - "трофеи" нужно сразу передать ВСУ, чтобы обратить против врага его же оружие.
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Видите технику – передавайте военным
О необходимости отдавать "трофеи" врага напомнил и глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Военная техника в тылу – это мародерство, за которое придется отвечать.
Если видите технику – передавайте военным. Не нужно ее складировать у себя в домах. Сейчас мы должны вместе работать на армию,
– подчеркнул Ким.
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