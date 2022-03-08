Страшные потери у россиян

Россия уже потеряла убитыми почти 12 тысяч военных и около 35 тысяч ранеными. Украина продолжает наносить тяжелые невозвратные потери захватчикам.

Заговор против Путина Как долго осталось кровавому диктатору

Если опираться на эти цифры, то Россия в этой войне потеряла официально больше, чем в 2 чеченских кампаниях (а ведь в Чечне тоже Кремль не считался с потерями и их умалял).

Россия задействовала в войне с Украиной 150 тысяч военных. Из них, 50 тысяч уже выведены из строя; еще более половины деморализованы и сдаются в плен пачками.

В сущности, теперь Россия воюет только авиацией и бомбами. На всех направлениях нет прогресса, и фашисты терпят тяжелые потери.

Второй фронт

Каждый день нашего сопротивления несет тяжелые экономические потери России.

Ежедневно Запад ужесточает санкции; каждый день, каждая страна выводит капитал, сворачивает бизнесы, блокирует активы в России.

У Кремля становится все меньше и меньше ресурсов, чтобы вести войну с нами. И не только в экономическом измерении, но и военном. Чтобы собрать резервы для России, ей нужно от 2 недель до 1 месяца. Потому Россия хочет затянуть время и просит о переговорах.

Но наша армия будет бить русского фашиста и выгонять его с нашей территории. Тем более, что кроме дорог, враг ничего не контролирует. Даже в оккупированных городах люди с украинскими флагами выходят на мирные протесты и ложатся под гусеницы фашистских танков.

Украина выстояла

И главное. Президент Зеленский и вся вертикаль власти остаются и будут оставаться в Киеве.

По моей информации, в Киеве остаются послы дружественных для нас стран. Столица имеет 250 тысяч защитников, а по всей Украине оружие в руки взяли 2 миллиона украинцев (остальные 40 миллионов работают на победу). Помните об этом.

И напоследок. Путин бесится, потому что его "большая и хваленая армия" сейчас переживает самый большой позор за всю историю в Украине.