Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как Украина планирует помогать странам Африки

Журналисты отмечают, что Мавритания, расположена западном краю Африки, стала, вероятно, перевалочным пунктом для все более глобальной борьбы Украины с ее противником – Россией.

Новое посольство Киева в столице страны Нуакшот – одно из 8, открытых в Африке со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году – контролировало доставку продовольственной помощи беженцам из соседнего Мали.

Киев также предлагает обучать мавританских солдат на фоне напряженности между Мавританией и Мали, где Москва поддерживает правительственные силы против повстанцев туарегов.

Известно, что российские солдаты и наемники охраняют президентов в нескольких странах Западной и Центральной Африки, тогда как российские горнодобывающие компании закрепились в регионе Сахель, в который входит Мали.

В интервью в Киеве специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх заявил, что военное присутствие России в Сахеле "подорвало стабильность" региона.

Украина готова продолжать обучение офицеров и представителей вооруженных сил Мавритании, делиться технологиями и достижениями, которых достигла на поле боя против России,

– сообщил Субх.

Он также добавил, что Украина ранее проводила такие учения до полномасштабного вторжения России.

Ранее в Кремле заявляли, что Россия расширит сотрудничество с африканскими странами, в частности в таких чувствительных сферах как оборона. Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Россия является крупнейшим поставщиком оружия в Африку.

Спецпредставитель Украины также отметил, что с 2022 года Киев открыл 8 из 10 новых посольств, объявленных в 2022 году на континенте. Тем самым наше государство увеличило количество миссий в Африке до 18.

По словам Субха, Украина хочет убедить африканские страны, что ее борьба против России имеет параллели с их собственными усилиями по преодолению наследия европейского колониализма.

На чем сейчас в помощи делает акцент Украина

Несмотря на предложение военной подготовки, усилия Украины во время войны по завоеванию благосклонности африканских союзников в значительной степени сосредотачивались на питании.

Киев утверждает, что прислал почти 300 000 тонн помощи, распределенной через Всемирную продовольственную программу в рамках финансируемой ЕС и США программы под названием "Зерно из Украины".

Как сообщил в апреле аналитический центр European Policy Centre, помощь от Украины достигла 8 миллионов человек в 12 странах. Среди них были Конго, Эфиопия, Сомали, Нигерия, Кения и Судан.

В Мавритании продовольственную помощь в основном доставляли в Мбери, крупнейший лагерь беженцев в Западной Африке, где проживает значительное количество малийцев, которые бегут от поддерживаемых Россией властных сил страны через границу.

Демонстрируя, что это является основной альтернативой российским поставкам продовольствия, Украина надеется, что африканские страны, которые сохраняли нейтралитет во время войны, начнут давить на Москву, чтобы она прекратила войну в Украине.

Сохраняя свою роль одного из гарантов продовольственной безопасности мира, Украина может помешать России использовать поставки продовольствия как политический рычаг влияния,

– заявил Роман Середа, временный поверенный в делах Украины в Нуакшоте.

Кроме того, в ответ на российскую дезинформацию, Киев разработал собственную африканскую стратегию, направленную на опровержение кремлевских нарративов, а также на развитие торговли, инвестиций и дипломатических связей.

В то же время Украина категорически отрицает свою причастность к летнему нападению в Мали, в результате которого погибли 84 российских боевика. Однако украинские дипломаты подтверждают, что помощь беженцам, которые "спасаются от россиян", продолжается.